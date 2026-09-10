Sara Pérez, juventud, talento y ambición en el Cacereño Femenino

Sara Pérez Serrano no necesita demasiadas palabras para explicar por qué, con solo 17 años, se encuentra ya en dinámica del primer equipo del Cacereño Femenino. Tampoco por qué ha vestido la camiseta de España desde la categoría sub-15 o continúa mirando de reojo a una selección sub-17 que prepara el Mundial. Su receta parece mucho más sencilla: trabajo, humildad y no dar ningún paso por conquistado antes de tiempo.

Sara mantiene ficha del filial, pero entrena de manera habitual con el conjunto que dirige Ernesto Sánchez. Tras estrenarse la pasada temporada con el primer equipo, su intención este curso no es simplemente continuar asomándose. Quiere «jugar habitualmente» y, sobre todo, «hacerme un hueco en el once titular». Ernesto tampoco le ha prometido nada. «No suele decir lo que vas a tener y lo que no. Simplemente, lo que tú te trabajes es lo que vas a tener».

El presente está en Cáceres, pero la historia comienza en Valdehornillos. Sara nació en Don Benito, aunque se considera de esta pequeña localidad, donde vive su familia. Su padre, Juan Antonio, es de allí y su madre, Yolanda, procede de Alonso de Ojeda, pedanía de Miajadas. Su hermano Sergio, cuatro años mayor y jugador del equipo de Valdehornillos, fue quien acabó acercándola al fútbol.

Valdehornilos y el club

Existe además una curiosa conexión entre Valdehornillos y el CPC. De allí es también Julio Cobos, entrenador del primer equipo masculino del Cacereño, y de la localidad procede Ramón Aragüete, técnico del Juvenil A del CPC. Una llamativa coincidencia para un núcleo de población de reducidas dimensiones. Sara era la niña que acompañaba a su hermano cuando salía por las tardes a jugar con sus amigos. «Como no me podía estar quieta, pues venga, Sara también a jugar al fútbol». Era la única chica del grupo. Y pronto apareció otro rasgo que aún la caracteriza: «Siempre he sido muy competitiva».

Su primer equipo oficial fue el Santa Amalia, donde jugó con niños. Después, todavía en edad infantil, llegó al Villanovense, en el que permaneció cinco temporadas. Allí comenzó una progresión en la que casi siempre compitió por encima de la categoría que le correspondía: de infantil pasó al cadete y desde ahí terminó saltando al sénior.

También empezó pronto con las selecciones extremeñas. Cuenta que fue llamada por primera vez con nueve años para la sub-12 y desde entonces avanzó por las diferentes categorías hasta que en 2023 apareció España. Primero fue la sub-15 y posteriormente dio el salto a la sub-16 incluso antes de agotar su edad en la categoría anterior. «Cuando seguía teniendo edad para la sub-15 me subieron a la sub-16», recuerda.

Desde abajo

Aquel escaparate tenía un valor añadido. Mientras muchas de sus compañeras pertenecían a algunas de las grandes canteras nacionales, Sara estaba llegando a la selección desde el Villanovense.

El CPC se había fijado en ella desde hacía tiempo. «Ernesto ya llevaba detrás de mí varios años. Pero mi madre decía que no, que era muy chica», cuenta. Sara prefirió terminar la ESO antes de afrontar un cambio que no era únicamente deportivo. Hasta que sintió que llegaba el momento: «Necesitaba salir del Villanovense para poder seguir creciendo. Y al final decidí venirme aquí».

Marcharse a Cáceres suponía cambiar de equipo, ciudad e instituto. Comenzó Primero de Bachillerato en el IES Universidad Laboral y tuvo que compatibilizar los estudios con una exigencia deportiva cada vez mayor. Su primera opción para el futuro no admite dudas: «Futbolista». Como alternativas maneja Fisioterapia, Ciencias del Deporte o Nutrición.

Su primera temporada en Cáceres tuvo como escenario principal el filial, aunque terminó encontrando también minutos con las mayores y disputó cuatro encuentros con el primer equipo. Ahora continúa teniendo ficha del filial, pero su situación es diferente. «Estoy en dinámica del primer equipo», puntualiza.

También hay que aclarar una cuestión que algunas bases de datos no terminan de resolver: Sara Pérez es mediocentro. Otra cosa es lo que ocurrió cuando llegó a la selección española. «No sé por qué, me vieron la altura o cualquier cosa y me dijeron: tú, central». Desde entonces ha alternado ambas posiciones según las necesidades de cada equipo.

Cuando tiene que definirse aparecen dos cualidades: inteligencia y técnica. Su perfil en el centro del campo tiene además componente defensivo. «Si tengo que defender, pues defiendo. Pero también me gusta atacar». Y todavía conserva aquella competitividad: «Cuando me enfado es cuando mejor juego».

Prelista del Mundial sub-17

España tampoco ha desaparecido de su horizonte. Sara cuenta que esta misma semana ha estado en la prelista de la selección española sub-17 para el Mundial, aunque finalmente no entró en la convocatoria para los entrenamientos. «He estado en la prelista del Mundial de la sub-17. Al final no me han llamado, pero el Mundial es el mes que viene», explica.

Sara Pérez, con la elástica de la selección española sub-16. / Cedida

Sabe además que competir desde Extremadura implica hacerse visible frente a futbolistas integradas en algunas de las principales canteras del país. «Al final el nombre de un club pesa más que el propio trabajo de la jugadora», admite. Su propia trayectoria demuestra, sin embargo, que también desde aquí se puede llegar.

Su objetivo final tampoco lo esconde: quiere jugar algún día en la máxima categoría, aunque sin saltarse etapas. «Antes quiero pisar primero lo que hay más por abajo para que, cuando llegue el momento de pegar ese salto a Primera División, ya esté preparada».

En casa el mensaje sigue siendo el mismo: humildad, trabajo y que todo lo que consiga sea porque realmente se lo merece. Un camino que comenzó jugando con los amigos de su hermano en Valdehornillos y que ya la ha llevado al Cacereño Femenino y a vestir la camiseta de España. Es Sara Pérez, juventud, talento y ambición.