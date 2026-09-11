FÓRMULA 1
Alonso, con recado a Honda, avisa sobre el Madring: "Quizá acabar sea suficiente para un buen resultado aquí"
"Probablemente todavía tengamos un gran déficit en las rectas, pero es algo que tenemos que aceptar por ahora. Ya veremos mañana", valoró el asturiano, 17º en su primer día, después de perder 30 minutos de ensayos por un problema en el embrague
Fernando Alonso no tuvo mucho tiempo para probarse en su primer días en el Madring. Una avería en el embrague de su Aston Martin al final del FP1 dejó al asturiano en el box al inicio de los Libres 2 y durante media hora. Acabó 17º, justo detrás de Carlos Sainz con el Williams.
“Con este motor no podemos seguir el programa de los demás, mejor lo dejamos y volvemos a intentarlo la semana que viene”, soltó por radio. Golpe directo a la mandíbula de Honda. Su comentario se refería a la prueba de nuevo modo de motor, que no funcionaba. Luego matizó ante los micrófonos de la F1: “No hicimos una sesión normal, nos retrasamos un poco con respecto al programa del fin de semana, pero intentaremos recuperarnos en la FP3”.
Sobre su plan de trabajo, Fernando explicó que "primero se trataba más bien de familiarizarnos con el circuito y las curvas después del trabajo que hicimos en el simulador. Luego, en la FP2, intentamos optimizar un poco el coche y la puesta a punto. Desafortunadamente, tuvimos algunos problemas y eso nos retrasó un poco".
Volvió a insistir con la unidad de potencia, un lastre para el chasis actual del AMR26: "Probablemente todavía tengamos un gran déficit en las rectas, pero es algo que tenemos que aceptar por ahora. Ya veremos mañana", dijo.
"En la clasificación creo que nos falta un poco para terminar arriba. El orden de clasificación dependerá en parte del rendimiento de los coches y de la batería y la potencia que tengan. Lo importante es la carrera, donde tenemos que mantenernos concentrados", advirtió Alonso, que se teme el caos el domingo: "Habrá que evitar chocar con los muros y ver la bandera a cuadros... Quizás acabar sea suficiente para obtener un buen resultado".
Fuente: Sport
- Lancelot, la taberna inglesa de la Tabla Redonda que abrieron los Vaughan, cumple 40 años en Cáceres: 'Su llegada fue realmente un bombazo
- Llamamiento urgente para cubrir plazas de profesores de Educación Física en Extremadura
- Una dombenitense y un Borbón ponen a prueba su amor en 'La isla de las tentaciones'
- Plasencia se llena de coches este fin de semana: más de 115 vehículos en 'The Automotive Car Meet'
- Los sindicatos convocarán una huelga general el 11 de noviembre si la Junta no negocia la subida salarial
- Así es Proyecto ZOE, la iniciativa pionera en España que permitirá a Ismael seguir las clases del 'Dioce' de Cáceres
- El rojo conquista Trujillo: 25 coches de lujo y 50 mujeres toman su Plaza Mayor por una causa solidaria
- Cáceres reorganiza sus contenedores en 14 zonas: estas son las calles afectadas