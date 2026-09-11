La Audiencia Provincial desestima el recurso de la Seguridad Social contra el Badajoz

La Audiencia Provincial de Badajoz ha dado la razón al Club Deportivo Badajoz en el litigio que mantenía con la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) y ha confirmado que no procede abrir la fase de liquidación del concurso de acreedores de la entidad blanquinegra. La sentencia, dictada el pasado 17 de abril de 2026, desestima el recurso presentado por la Administración y ratifica íntegramente la resolución del Juzgado de lo Mercantil de Badajoz.

El origen del procedimiento se remonta al convenio concursal aprobado en noviembre de 2023, cuando el club pactó un plan para afrontar sus deudas con una espera de cinco años, dos de ellos de carencia, y una quita del 50% para parte de los créditos. Además, el acuerdo dejaba fuera del convenio determinados pagos, como algunos créditos privilegiados y otros considerados créditos de masa.

La Seguridad Social solicitó posteriormente que se abriera la liquidación al entender que el impago de determinadas cuotas demostraba una situación de nueva insolvencia. Sin embargo, tanto el Juzgado de lo Mercantil como ahora la Audiencia Provincial han rechazado esa interpretación.

El convenio sigue vigente

Los magistrados explican que las cantidades reclamadas por la TGSS no formaban parte del convenio aprobado, por lo que su impago no puede utilizarse para declarar incumplido ese acuerdo ni para forzar la liquidación del club. La resolución añade que la Administración dispone de otras vías legales para reclamar esas cantidades, como los procedimientos ejecutivos ordinarios.

Otro aspecto relevante es que la Audiencia considera que no ha quedado acreditada una situación de insolvencia generalizada. La sentencia recuerda que el Badajoz había abonado parte de la deuda privilegiada y que, además, había regularizado el pago de las cuotas de la Seguridad Social desde julio de 2024. Para el tribunal, esos datos impiden concluir que exista una imposibilidad general de atender las obligaciones económicas del club.

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Con este fallo, el club mantiene vigente el convenio concursal aprobado en 2023 y evita, al menos por el momento, un escenario que habría supuesto la apertura de la fase de liquidación, una de las consecuencias más graves previstas en un proceso concursal. La sentencia aún podría ser recurrida mediante casación ante el Tribunal Supremo si concurren los requisitos legales de interés casacional.

Fuente: La Crónica de Badajoz