Badajoz y Cáceres se ven de nuevo en basket masculino profesional después de 34 años

Hay que remontarse a abril de 1992 para encontrar el último precedente de un partido oficial de baloncesto masculino entre un equipo de Badajoz y otro de Cáceres. Aquellos dos equipos, el CajaBadajoz y el Cáceres CB, ya desaparecieron hace eones tras momentos de gloria y tragedia, pero sus herederos se reencontrarán este sábado. Será a las 19.00 horas en el pabellón de La Granadilla, inaugurado precisamente en 1992, en la primera jornada de la Copa España FEB.

Y no será la última vez que BCBadajoz y Cáceres Patrimonio de la Humanidad se verán las caras. Los pacenses, un proyecto claramente al alza, subieron hace unos meses a Segunda FEB, una categoría de la que los cacereños no logran desembarazarse. Esta será su tercera campaña en el tercer escalón nacional y el reto del ascenso vuelve a ser el desafío. ¿Y el BCB? Su estrategia en el mercado ha sido de máxima prudencia, consciente de que seguramente su mayor poderío tendrá que encontrarlo en su creciente masa social.

Jugadores y técnicos del BCB, durante la presentación oficial. / Diputación de Badajoz

Expectación

Y es que el conjunto que dirige Pablo Cuevas en el banquillo y el venerable dúo que forman en la cúpula su padre, Juan (vicepresidente), y Antonio Correa (presidente), tiene ahora el viento a favor en cuanto al impacto social. Incluso estando en Tercera FEB ha superado en número de abonados al Cáceres, algo que, salvo sorpresa, volverá a repetirse esta temporada. Es seguro que habrá una gran entrada este sábado, un aliciente más para unos 40 minutos que servirán para evaluar el momento de preparación de ambos equipos.

Los visitantes llegan tras la buena sensación que dejaron en su torneo el pasado miércoles, cuando plantaron cara a un conjunto de Primera FEB como el Coto Córdoba (84-89). Mientras, el BCB lleva unos días menos de trabajo y además repite menos caras que la pasada temporada. Uno de sus fichajes será protagonista a buen seguro: el escolta montenegrino Niko Rakocevic ha pasado tres etapas distintas en Cáceres, donde está entre los mejores anotadores y triplistas históricos. Ha cumplido ya los 35, pero todavía puede ser muy útil, sobre todo en aspectos como la anotación y el liderazgo.

"El equipo va bien, ha progresado bien en las dos semanas de trabajo que llevamos y, en ese sentido, estamos contentos. Nos falta mucho aún por construir, por asentar roles y normas. Todavía hay muchas cosas cogidas con pinzas, pero estamos contentos con el desempeño del grupo", dijo este viernes Carbajal. También habló el técnico de la configuración del rival: "Han apostado por varios jugadores debutantes en la categoría y eso es un arma de doble filo. Pueden tener ese proceso de adaptarlos, que puede tardar un poco, o ser jugadores que desde el primer momento causen ya impacto".

Compartiendo grupo con Toledo y Spanish Basketball Academy, tanto pacenses como cacereños intentarán entrar entre los 14 equipos de Segunda FEB que accederán a la siguiente fase, en la que ya se incorporan los 14 de Primera FEB en eliminatorias directas.

Los abonados del BCB entrarán gratis, mientras que los que no lo sean pagarán 10 euros los adultos y 5 los niños. ¿Qué pasó hace 34 años? Cáceres ganó los cuatro partidos, pero, más que nunca, es una referencia de escaso valor. La rivalidad se ha renovado del todo.