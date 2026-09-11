El Cacereño Femenino visitará al Burgos en la segunda ronda de Copa de la Reina

El Cacereño Femenino se enfrentará al Burgos en la segunda ronda de la Copa de la Reina. La eliminatoria se disputará a partido único en la Ciudad Deportiva del conjunto burgalés el 29 o 30 de septiembre o el 1 de octubre, todavía con el día y el horario pendientes de confirmación. El equipo dirigido por Ernesto Sánchez volverá a jugar lejos de casa después de superar al Sport Extremadura en un emocionante derbi que terminó con empate a tres y se resolvió en la tanda de penaltis. El Burgos, que milita en el grupo 1 de Segunda Federación Femenina, alcanzó esta ronda tras imponerse por 2-1 al Bizkerre Club.

«Vamos a la segunda ronda de la Copa de la Reina con ilusión, con ganas de pasar la eliminatoria y de seguir avanzando en un torneo que nos gusta y nos apasiona», ha afirmado el entrenador del conjunto verde después de conocer el resultado del sorteo.

El desgaste del desplazamiento

La principal preocupación de Ernesto Sánchez reside en el largo viaje que deberá afrontar su plantilla durante las primeras semanas de competición. «El mayor inconveniente es viajar dentro de tres semanas a Burgos. Son bastantes kilómetros, más de 400, y esperamos que no nos condicione de cara a lo que realmente nos importa, que es la competición de Liga en Primera Federación», ha explicado.

Pese a ello, el técnico aseguró que el Cacereño afrontará el encuentro con ambición. «Vamos a ir con nuestras máximas aspiraciones de pasar la eliminatoria», ha subrayado antes de advertir sobre el nivel del rival.

Sánchez conoce bien al Burgos porque pudo seguirlo durante el pasado curso. «Fue una de las revelaciones de su grupo de Segunda Federación, realizó un fútbol muy bueno y cuenta con jugadoras determinantes», ha señalado. Algunas de esas futbolistas estuvieron incluso en la órbita del Cacereño durante la confección de la plantilla.

«Es un equipo que hemos visto jugar y que nos agrada bastante. Esperamos un partido bonito, igualado y en el que quien esté más acertado se llevará el gato al agua», ha añadido el preparador cacereño.

Una clasificación con sufrimiento

El Cacereño consiguió su billete para la segunda ronda después de imponerse al Sport Extremadura desde el punto de penalti. Sofía Varela, Sara Carrillo y Cora marcaron los goles de las verdes, que siempre fueron por delante, pero vieron cómo el conjunto pacense establecía el 3-3 y llevaba el derbi a la tanda.

Carlota detuvo el lanzamiento de Amanda y Yanira Morán certificó la clasificación con una atrevida Panenka que golpeó en el larguero antes de entrar. «Pasamos de ronda, que era lo más importante, pero sinceramente creo que merecimos ganar en los 90 minutos», valoró Sánchez tras el encuentro.

El técnico destacó que su equipo elaboró con balón, generó ocasiones y mantuvo la confianza pese al golpe que supuso encajar el empate en los últimos compases. «Seguimos creyendo en ir a por la victoria y eso nos llevó a conseguirla desde el punto de penalti, con mucho sufrimiento y con el corazón en la mano», indicó.

Antes, tres jornadas de Liga

Antes de desplazarse a Burgos, el Cacereño Femenino afrontará sus tres primeros compromisos de Primera Federación. El campeonato comienza este fin de semana con la visita del conjunto verde a la Real Sociedad B, este domingo a las 11.00 horas.

Las cacereñas volverán a jugar fuera el domingo 20 frente al Levante y se estrenarán ante su afición el fin de semana del 26 y 27 de septiembre contra el Real Unión Tenerife. Después llegará la eliminatoria copera, con una plaza en la tercera ronda en juego.