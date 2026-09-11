El Cacereño regresará al Nuevo Colombino para medirse al Recreativo en Copa Federación

El Cacereño se enfrentará al Recreativo de Huelva en los octavos de final de la Copa Federación. El sorteo celebrado este viernes ha determinado que la eliminatoria se dispute a partido único en el Nuevo Colombino el próximo miércoles 16, por lo que el equipo de Julio Cobos deberá afrontar un nuevo desplazamiento en pleno inicio liguero.

El conjunto verde se clasificó para esta ronda después de vencer por 2-0 al San Pedro en el Príncipe Felipe, con goles de Toño Calvo y Runy. El Recreativo, que compite esta temporada en el grupo 4 de Segunda Federación, consiguió su billete tras imponerse por 0-2 al Motril.

Regreso a un escenario amargo

El Cacereño regresará a un estadio que conserva un recuerdo doloroso. Su última visita en partido oficial al Nuevo Colombino fue el 11 de junio de 2023, en el encuentro de vuelta de la final por el ascenso a Primera Federación.

La ida había terminado sin goles en el Príncipe Felipe y el Cacereño volvió a adelantarse en Huelva por medio de Samu Manchón. Dopi estableció el 1-1 en la segunda parte y el marcador ya no cambió durante la prórroga. El empate permitió al Recreativo ascender gracias a su mejor clasificación durante la liga regular.

Más de tres años después, ambos clubs volverán a encontrarse en una eliminatoria, aunque esta vez con el Cacereño en Primera Federación y el conjunto onubense una categoría por debajo. El vencedor accederá a los cuartos de final y se situará a una sola victoria de conseguir una plaza para la primera ronda de la Copa del Rey.

Los cuatro semifinalistas de la Copa Federación obtendrán ese billete, mientras que la final del torneo está programada para el 14 de noviembre. Antes de pensar en ese premio, los verdes deberán superar dos eliminatorias: la del miércoles frente al Recreativo y unos hipotéticos cuartos de final, fijados para el día 30.

Cinco encuentros en quince días

El desplazamiento a Huelva endurece todavía más el calendario del Cacereño. El equipo empató el pasado domingo contra el Fabril en A Coruña (1-1), derrotó el miércoles al San Pedro (2-0) y recibirá este domingo a la Cultural Leonesa, a las 18.15 horas, en el Príncipe Felipe.

Tres días después jugará en el Nuevo Colombino y el domingo siguiente volverá a ejercer como local frente al Arenas. En total, cinco partidos en quince días, con tres compromisos de Liga y dos eliminatorias de Copa Federación.

Julio Cobos considera que esta acumulación puede ser positiva siempre que las lesiones respeten a la plantilla. «Estás compitiendo continuamente y los jugadores que habían tenido pocos minutos en Liga, o incluso ninguno, pueden ir acumulándolos en la Copa Federación», explicó el entrenador.

La contrapartida es el escaso margen para preparar cada encuentro. «La exigencia es muy alta y los entrenamientos son prácticamente sesiones de recuperación. Mientras no tengamos lesionados, esta continuidad es buena para el equipo», señaló.

La Copa exige la máxima atención

Cobos también advirtió sobre las dificultades que presenta una competición en la que los rivales de inferior categoría afrontan cada eliminatoria como una oportunidad especial. «Juegan al doscientos por cien. Quieren hacer el partido de su vida, pasar la eliminatoria y ganarte, como es normal, y por eso cuesta tanto», indicó.

Las imágenes del Cacereño-San Pedro / Álvaro Quintanilla

El técnico terminó satisfecho con la actuación ante el San Pedro, aunque admitió que a su equipo le costó entrar en el encuentro. «Después supo perfectamente qué debía hacer. El resultado pudo ser más amplio porque tuvimos algunas oportunidades muy claras», valoró.

El partido también permitió que futbolistas con menor participación acumularan minutos. Entre ellos estuvo Alex Monerris, que disputó la primera parte después de superar sus problemas físicos. «Se le nota falto de ritmo y todavía tiene algo de miedo. Debe ir perdiéndolo poco a poco», afirmó Cobos. El cuerpo técnico ya había decidido sustituirlo al descanso para evitar una sobrecarga.

Alonso, única baja

Antes de pensar en el viaje a Huelva, el Cacereño mantiene toda su atención en la visita de la Cultural Leonesa. La plantilla descansó este viernes y realizará este sábado su último entrenamiento antes del encuentro.

La única baja confirmada es la de José Alonso, que sufre un pequeño desgarro y permanecerá apartado de la competición entre una y dos semanas. El defensa ya ha comenzado a correr y a tocar balón, aunque no estará disponible este domingo.