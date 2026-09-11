MUNDIAL DE F-1
Carmelo Ezpeleta, CEO de MotoGP y antiguo director del Jarama, dará el banderazo final al GP de Madrid de F-1
Carmelo Ezpeleta, uno de los profesionales que más ha hecho por el desarrollo del 'motorsport en España, tanto en su versión de rallys, MotoGP y F-1, ha sido designado por la compañía Liberty Media, propietaria de los campeonatos de motos y coches, como la personalidad que, el próximo domingo, dé el banderazo final al Gran Premio de Madrid, que se celebrará en el nuevo Madring.
Madrid se ha vestido de gala para, 45 años después de su último gran premio de F-1, estrenar, este fin de semana, uno de los circuitos urbanos más espectaculares del mundo, también, dicen, bastante peligroso al estar rodeado de muchos muros, volviendo a contar con un evento de altísimo nivel de ‘motorsport’ como el Gran Premio de Madrid de monoplazas.
Madrid recupera el gran premio de F-1, completando las carreras que, durante todos estos años, se han celebrando en Jerez, donde a Bernie Ecclestone apodaban cariñosamente ‘tiiito Bernie’ por premiarles con un gran premio tan espectacular, esporádicamente en Valencia, un trazado urbano ruinoso y, por supuesto, en el fabuloso circuito permanente Barcelona-Catalunya, de Montmeló, considerado uno de los mejores trazados del mundo, utilizado por todas las escuderías como auténtico banco de pruebas de sus coches.
Carmelo Ezpeleta, actualmente máximo responsable del Mundial de motociclismo, era el director del circuito del Jarama cuando, en 1981, se celebró el último gran premio de F-1 en la capital de España.
La carrera de Madring tendrá, el próximo domingo, un invitado especial, muy especial. La compañía Liberty Media, propietaria de los campeonatos de F-1 y MotoGP, ha querido premiar, a través del italiano Stefano Domenicali, presidente y director ejecutivo de la F-1, a Carmelo Ezpeleta, actual CEO de MotoGP Sports Entertainment Group (MotoGP SEG), por su gran aportación, desarrollo y popularidad del ‘motorsport’, otorgándole el honor de ser la persona que dé el banderazo final del GP de Madrid.
Tanto Derek Chang, presidente y director ejecutivo de Liberty Media Corporation, como Domenicali, amigos personales de Ezpeleta, han tenido en cuenta el hecho de que el impulsor del Mundial de MotoGP era, el 21 de junio de 1981, el director del circuito del Jarama cuando se celebró el último Gran Premio de España de F-1 en Madrid, ganado por el canadiense Gilles Villeneuve, a los mandos de un Ferrari, ante cerca de 70.000 espectadores.
Ezpeleta, presente este fin de semana en el trazado Marco Simoncelli, en Rimini (Italia), donde se celebra el Gran Premio de Misano de motociclismo, presenciará mañana la carrera al ‘sprint’ de MotoGP e, inmediatamente, viajará a Madrid para ser uno de los protagonistas, el último protagonista, aquel que lance la bandera a cuadros sobre el monoplaza ganador de tan histórica cita.
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Fuente: El Periódico
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