El Coria viaja a Lugo con las bajas de Javi Garrido y Trapero

El Coria afrontará este domingo (18.15 horas) su visita al Lugo con dos ausencias confirmadas. Rai Rosa no podrá contar con Trapero ni con Javi Garrido para esta cita. El resto de la plantilla está disponible y el técnico deberá realizar dos descartes para completar una convocatoria de veinte futbolistas.

El conjunto celeste viajará este sábado a Galicia con el buen ambiente que dejó el histórico 4-1 al Barakaldo, la primera victoria del club en la categoría. Rai no quiere que la euforia aparte al equipo del trabajo. «La involucración de todos es máxima y el nivel de los entrenamientos está siendo muy alto», destacó.

El reto de puntuar lejos de La Isla

Después de caer en Irún y responder con una goleada ante su afición, el Coria persigue ahora su primer resultado positivo a domicilio. «Empezar a puntuar fuera de casa es imprescindible para conseguir nuestros objetivos», advirtió su entrenador, que confía en competir de tú a tú y regresar con premio del Anxo Carro.

El Lugo se estrena ante su público tras sumar cuatro puntos en sus dos primeras salidas. Rai lo considera un equipo confeccionado para estar arriba, con «grandes individualidades» y buenos recursos en ataque. Sus intercambios de posición obligarán a los caurienses a mantener una comunicación constante cuando no tengan la pelota.

El preparador prevé un encuentro largo y con fases diferentes. El Coria deberá identificar dónde puede hacer daño cuando domine y gestionar los momentos de sufrimiento. «Ojalá terminemos orgullosos del trabajo realizado y, si es con algún punto, mejor que mejor», señaló.

Más concentración a balón parado

La estrategia centra otro de los deberes para esta jornada. Rai recordó que las acciones a balón parado lastraron al equipo en la derrota frente al Real Unión y reclamó «máxima concentración» y más agresividad defensiva. Aunque apreció una mejoría contra el Barakaldo, también detectó errores que deben corregirse pese al marcador.

El Coria ya demostró en La Isla que puede explotar esa vía en ataque: Pau Palacín marcó el 3-1 tras un saque de esquina. Ahora necesita elevar su fiabilidad en el área propia frente a un rival exigente. «Tenemos que seguir mejorando día a día. Solo así intentaremos estar a la altura de la categoría», concluyó Rai.