Fútbol. Primera Federación
El Coria viaja a Lugo con las bajas de Javi Garrido y Trapero
Rai reconoce el deseo de puntuar fuera y la necesidad de crecer en la estrategia
El Coria afrontará este domingo (18.15 horas) su visita al Lugo con dos ausencias confirmadas. Rai Rosa no podrá contar con Trapero ni con Javi Garrido para esta cita. El resto de la plantilla está disponible y el técnico deberá realizar dos descartes para completar una convocatoria de veinte futbolistas.
El conjunto celeste viajará este sábado a Galicia con el buen ambiente que dejó el histórico 4-1 al Barakaldo, la primera victoria del club en la categoría. Rai no quiere que la euforia aparte al equipo del trabajo. «La involucración de todos es máxima y el nivel de los entrenamientos está siendo muy alto», destacó.
El reto de puntuar lejos de La Isla
Después de caer en Irún y responder con una goleada ante su afición, el Coria persigue ahora su primer resultado positivo a domicilio. «Empezar a puntuar fuera de casa es imprescindible para conseguir nuestros objetivos», advirtió su entrenador, que confía en competir de tú a tú y regresar con premio del Anxo Carro.
El Lugo se estrena ante su público tras sumar cuatro puntos en sus dos primeras salidas. Rai lo considera un equipo confeccionado para estar arriba, con «grandes individualidades» y buenos recursos en ataque. Sus intercambios de posición obligarán a los caurienses a mantener una comunicación constante cuando no tengan la pelota.
El preparador prevé un encuentro largo y con fases diferentes. El Coria deberá identificar dónde puede hacer daño cuando domine y gestionar los momentos de sufrimiento. «Ojalá terminemos orgullosos del trabajo realizado y, si es con algún punto, mejor que mejor», señaló.
Más concentración a balón parado
La estrategia centra otro de los deberes para esta jornada. Rai recordó que las acciones a balón parado lastraron al equipo en la derrota frente al Real Unión y reclamó «máxima concentración» y más agresividad defensiva. Aunque apreció una mejoría contra el Barakaldo, también detectó errores que deben corregirse pese al marcador.
El Coria ya demostró en La Isla que puede explotar esa vía en ataque: Pau Palacín marcó el 3-1 tras un saque de esquina. Ahora necesita elevar su fiabilidad en el área propia frente a un rival exigente. «Tenemos que seguir mejorando día a día. Solo así intentaremos estar a la altura de la categoría», concluyó Rai.
Suscríbete para seguir leyendo
- Lancelot, la taberna inglesa de la Tabla Redonda que abrieron los Vaughan, cumple 40 años en Cáceres: 'Su llegada fue realmente un bombazo
- Llamamiento urgente para cubrir plazas de profesores de Educación Física en Extremadura
- Una dombenitense y un Borbón ponen a prueba su amor en 'La isla de las tentaciones'
- Plasencia se llena de coches este fin de semana: más de 115 vehículos en 'The Automotive Car Meet'
- Los sindicatos convocarán una huelga general el 11 de noviembre si la Junta no negocia la subida salarial
- Así es Proyecto ZOE, la iniciativa pionera en España que permitirá a Ismael seguir las clases del 'Dioce' de Cáceres
- El rojo conquista Trujillo: 25 coches de lujo y 50 mujeres toman su Plaza Mayor por una causa solidaria
- Cáceres reorganiza sus contenedores en 14 zonas: estas son las calles afectadas