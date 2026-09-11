El Extremadura se ahoga en Barakaldo

El Extremadura regresó de vacío de Lasesarre. El conjunto de David Rocha cayó por 1-0 ante un Barakaldo intenso, incómodo y muy efectivo, que consiguió llevar el encuentro al terreno que más le interesaba y dificultó durante prácticamente toda la tarde el habitual juego interior de los azulgranas. El Extremadura acabó buscando el empate a la desesperada y tuvo dos ocasiones muy claras en los minutos finales, pero reaccionó demasiado tarde.

El partido comenzó equilibrado, sin un dominador claro y con pocas aproximaciones de peligro. El Extremadura se mostró bien armado en los primeros diez minutos, cerrando espacios y realizando buenas coberturas ante un Barakaldo que trataba de imprimir ritmo al encuentro.

Sin embargo, a los diez minutos apareció el primer contratiempo. Luis Nicolás sufrió un fuerte golpe tras una caída peligrosa y tuvo que abandonar el terreno de juego. Luka Lecic ocupó su lugar, obligando de nuevo a David Rocha a realizar un cambio prematuro.

Superado el golpe, el Extremadura comenzó a ganar presencia. En el minuto 20 llegó incluso a introducir el balón en la portería vasca. Diego puso una falta lateral desde la derecha, el envío se envenenó y acabó dentro, aunque el árbitro invalidó la acción por fuera de juego de Rober Correa. Fueron buenos minutos de los azulgranas, que llegaron a encadenar hasta tres saques de esquina consecutivos.

Pero cuando parecía que el Extremadura encontraba su sitio, golpeó el Barakaldo. En el 32, una acción elaborada con paciencia terminó con un centro de Julen Huidobro al corazón del área. Carlos Matheus atacó el balón con decisión, se adelantó a la defensa y conectó un potente cabezazo para superar a Alfonso Liceras y establecer el 1-0. El conjunto vasco, sin haber generado demasiado peligro hasta entonces, encontraba premio a su efectividad.

Antes del descanso tuvo el Extremadura una magnífica oportunidad para equilibrar el marcador. En el 44, Yael puso una falta lateral y Sergi Molina ganó la posición al guardameta, pero su remate se marchó por encima del larguero. Una ocasión muy clara justo antes del paso por vestuarios.

Tras el descanso, el Extremadura trató de dar un paso adelante, pero continuó sin encontrarse cómodo. El Barakaldo aumentó su intensidad, cerró especialmente bien los espacios interiores y consiguió alejar a los azulgranas de las zonas donde habitualmente construyen su fútbol. El partido se volvió cada vez más áspero para un Extremadura que tenía dificultades para generar ocasiones.

Y mientras los visitantes buscaban el empate, los espacios comenzaron a aparecer a su espalda. En el 67, un error de Lecic en la salida permitió al Barakaldo recuperar el balón en zona peligrosa. Ángel Troncho se encontró con una magnífica intervención de Alfonso Liceras, que mantuvo vivo al Extremadura.

Cinco minutos después, otra pérdida azulgrana estuvo a punto de costar la sentencia. El Barakaldo lanzó rápidamente el contragolpe y Castillo terminó estrellando su disparo contra el travesaño. En el 76 volvió a correr el equipo vasco y Xavi Sola tuvo el segundo en sus botas, pero Rober Correa apareció providencial para evitarlo.

El Extremadura estaba contra las cuerdas, pero sobrevivió y llegó vivo al tramo final. Y ahí, cuando el partido parecía escaparse definitivamente, aparecieron sus mejores ocasiones.

En el minuto 86, Diego buscó en largo, Gothler ganó el duelo aéreo y Rodrigo Escudero recogió el balón dentro del área. El delantero empaló el remate y tuvo el empate en sus botas, pero la pelota se marchó fuera. Fue la mejor oportunidad del Extremadura hasta ese momento y el aviso de que todavía quedaba partido.

Los azulgranas se volcaron en los últimos instantes y tuvieron una última bala en el 94. Diego Díaz colgó una falta lateral y Sergi Molina conectó un tremendo remate que pasó rozando la cruceta. El balón no quiso entrar y con él se esfumó definitivamente la posibilidad de rescatar un punto de Lasesarre.

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Derrota por 1-0 y segundo tropiezo de la temporada para el Extremadura, que nunca consiguió sentirse cómodo ante un Barakaldo que supo maniatar su fútbol, impedirle encontrar continuidad por dentro y hacer daño al contragolpe. Los azulgranas acabaron apretando y rozaron el empate en un final de corazón, pero reaccionaron demasiado tarde ante un rival que hizo valer el cabezazo de Carlos Matheus para quedarse con los tres puntos.