El Mérida quiere fiesta de sábado noche en el Romano

Los aficionados del Mérida ya tienen plan para salir el sábado por la noche: ir al Romano José Fouto, donde su equipo recibe, a partir de las 21.00 horas, a uno de los conjuntos llamados a luchar por el ascenso a Segunda División, el recién descendido Mirandés.

La afición romana espera volver a ver una victoria, como en la primera jornada ante el Deportivo Fabril, pero con una mejor versión, principalmente a nivel ofensivo. En las dos jornadas disputadas se ha visto a un Mérida con mejor rendimiento defensivo que el curso pasado, a pesar de la derrota por la mínima en León, pero con un bagaje ofensivo bastante más pobre. De momento, no se aprecia a aquel equipo cuyo objetivo era presionar en campo contrario para robar pronto y atacar rápido y con pocos toques.

Quizá el estado físico del plantel todavía no sea el óptimo para desarrollar ese juego debido a las bajas acumuladas durante estas primeras jornadas. Lo cierto es que el cuadro de Fran Beltrán se ha dejado dominar demasiado por sus adversarios y, cuando conseguía recuperar el balón, lo hacía demasiado lejos de la portería contraria.

Cinco bajas y una duda en el Mérida

Para este encuentro no estará disponible Gio Almeida por sanción y se mantienen las bajas de Carlos Doncel, Aranda, Chechu y Salguero. Además, Sandoval es duda y Hugo Sanz estará disponible, «aunque no para el partido completo».

Ante estas ausencias, el lateral izquierdo volverá a estar ocupado por un central reconvertido: Barbu o Hugo Carrillo. El doble pivote podría estar formado por Martín Solar y Raúl Beneit, mientras que Jota tiene opciones de entrar por la izquierda. La otra incógnita reside en quién actuará como mediapunta por detrás del delantero. Podría hacerlo Benny o el propio Darwin Guagua, que debutó la pasada jornada y que, según Beltrán, «está en ritmo y cada vez lo veo mejor».

Quien todavía no se recupera es Carlos Doncel, una situación que preocupa al técnico romano. «Hizo un gran esfuerzo durante la postemporada para llegar bien a la pretemporada, donde no estuvo excesivamente fino, aunque iba ganando chispa. Es una lesión en el cuádriceps; las cosas van bien, pero hablamos de dos o tres semanas», explicó.

Beltrán aseguró que Doncel «es un jugador fundamental para nosotros». «No tiene nada que ver con el año pasado. Hay un tratamiento concreto que le está haciendo ir a más, pero a corto plazo no podemos contar con él», añadió.

A pesar de las bajas, el entrenador afirmó que el Mérida presentará «un once de garantías». «Aunque estamos limitados, tenemos que mirar a los que estamos», señaló. También reconoció el principal déficit mostrado hasta ahora: «Estamos defendiendo bien, pero no atacando bien. Esto es un proceso colectivo y estoy convencido de que lo vamos a hacer mejor».

Un Mirandés construido para buscar el ascenso

Con respecto al tipo de encuentro que puede desarrollarse, al técnico no le preocupa cuál de los dos equipos tendrá más posesión, sino «qué se hace con el balón cuando se tiene».

Sobre el rival, Beltrán recordó que los clubes recién descendidos cuentan con una ventaja presupuestaria gracias a la ayuda que reciben de LaLiga, lo que «les permite hacer equipos muy potentes». Aun así, considera que la competición será abierta: «No está el Tenerife y todos van a tener opciones contra todos».

El Mirandés de Antxon Muneta, exjugador del Mérida, cayó derrotado en la primera jornada en el Príncipe Felipe ante el Cacereño, pero resolvió su estreno como local con una victoria por 2-0 frente al Ourense. Llega a la cita con la única duda de Nico Espinosa, que todavía no ha debutado en la competición.