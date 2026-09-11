El Al-Qázeres sigue 'falando portugués'

El Al-Qázeres continúa dando forma a su nueva plantilla y este sábado afrontará en Sevilla su primer amistoso de pretemporada, a las 19.30 horas, ante el Cajasol Baloncesto Sevilla Femenino. El encuentro servirá para comenzar a comprobar sobre la pista la evolución de un equipo muy renovado en el que Mariana Silva y Carolina Cruz están llamadas a ampliar considerablemente las posibilidades de Jesús Sánchez gracias a su versatilidad.

Las dos internacionales portuguesas fueron presentadas este viernes en Cáceres junto al técnico. Mariana Silva, de 27 años y 1,84 metros, puede actuar como ‘3’ y como ‘4’, mientras que Carolina Cruz, de 25 y 1,92, puede hacerlo como ‘4’ y ‘5’. Unas características que además permiten combinarlas con Nerea Liste, cuya continuidad fue una de las primeras piezas sobre las que comenzó a edificarse el proyecto.

La apuesta por el mercado portugués se ha convertido, además, en una constante en el Al-Qázeres. Esta será la cuarta temporada consecutiva en la que el conjunto cacereño contará al menos con una jugadora lusa. Josephine Filipe abrió esta etapa en la campaña 2023-24 y permaneció durante tres cursos, mientras que la pasada temporada llegó a haber tres portuguesas en la plantilla: Filipe, Raquel Laneiro e Inês Ramos. Ahora Cruz y Silva toman el relevo de esa conexión con el país vecino.

«Creo que seguramente buscaremos situaciones de las tres juntas durante el año», avanzó Sánchez en referencia a Silva, Cruz y Liste. El entrenador explicó que durante la confección de la plantilla no se trataba únicamente de encontrar buenas jugadoras, sino también piezas que pudieran complementarse. «Había que buscar no solo que pudieran congeniar bien entre ellas, sino también con Nerea. Creo que las tres parejas van a funcionar bien».

Silva, entre el ‘3’ y el ‘4’

Mariana Silva conoce bien la Liga Challenge después de sus anteriores experiencias en España con Real Canoe y Picken Claret. La portuguesa destacó especialmente la igualdad que encuentra en la competición española, donde considera que hay menos partidos resueltos por grandes diferencias que en Portugal.

También tiene claro cómo puede aprovechar su polivalencia. «En las dos posiciones puedo hacer lo que quiero, que es tirar», explicó. Cuando actúa como ‘3’ entiende que puede sacar ventaja de su tamaño y fuerza, pero también se siente cómoda como ‘4’ gracias a su capacidad para lanzar tanto de dos como de tres puntos y atacar la canasta.

La presencia de Carolina Cruz supone además una ayuda dentro y fuera de la pista. Ambas se conocían de la selección portuguesa, aunque nunca habían compartido equipo en un club, y ahora incluso comparten vivienda en Cáceres. Silva considera que esa relación puede trasladarse al trabajo diario y que ambas podrán exigirse mutuamente para crecer durante la temporada.

Cruz llega a Cáceres después de jugar la pasada campaña en el Jolly Acli Basket Livorno de la Serie A2 italiana, una experiencia en un baloncesto que define como muy físico y de mucho contacto. La pívot considera que ese bagaje facilitará su adaptación a España y, después de dos semanas de trabajo con sus nuevas compañeras, se mostró satisfecha con las primeras sensaciones del equipo.

La internacional portuguesa se define como una interior capaz de actuar cerca del aro, pero también de abrirse para lanzar y jugar situaciones de ‘pick and pop’. Además, confía en que el conocimiento previo que tiene de Silva facilite su entendimiento y cree que las características de ambas, junto a las de Liste, ofrecen diferentes combinaciones al Al-Qázeres.

Primera prueba en Sevilla

El primer examen llegará este sábado frente al Cajasol Baloncesto Sevilla Femenino, otro equipo de Liga Challenge. Sánchez asume que todavía aparecerán muchos errores debido al escaso tiempo de preparación, pero precisamente por eso considera importante enfrentarse ya a un rival de la categoría.

«Nos vamos a equivocar un montón», reconoció el entrenador, que quiere que sus jugadoras intenten trasladar al partido lo trabajado durante estas primeras semanas. El técnico destacó además que el conjunto sevillano ha confeccionado un proyecto con la intención de estar más arriba, por lo que la cita permitirá a las recién llegadas empezar a comprobar el nivel de intensidad que encontrarán durante la temporada.

La construcción del nuevo Al-Qázeres avanza deliberadamente sin prisas. La llegada de numerosas jugadoras obliga al cuerpo técnico a dedicar tiempo tanto al juego como a las relaciones dentro del grupo. «Estamos yendo despacio, pero con la idea de que lo que construyamos sea fuerte, de que no tengamos que volver para atrás durante el camino», explicó Sánchez.

Todavía falta además una incorporación. La alero estadounidense Chandler Prater, de 24 años y 1,78 metros, se sumará al trabajo la próxima semana. Sánchez confía en que para entonces encuentre un grupo que, tras algo más de diez días trabajando junto, ya empiece a parecerse a un equipo.

Después de Sevilla llegará la siguiente fase de la preparación. El Al-Qázeres viajará a Portugal para disputar dos partidos en días consecutivos ante el Quinta dos Lombos, una nueva oportunidad para acumular minutos y continuar avanzando en la construcción colectiva antes de afrontar los últimos compromisos de la pretemporada.

La preparación concluirá el 27 de septiembre con la Copa de Extremadura frente al Miralvalle, último ensayo antes del comienzo de la Liga Challenge. El estreno oficial llegará el 3 de octubre en el Multiusos ante el Recoletas Zamora.