La Tercera División de fútbol sala levanta el telón de la temporada extremeña

El fútbol sala extremeño pone en marcha este fin de semana la temporada 2026-2027. El primer campeonato en comenzar será el grupo 23 de Tercera División, integrado por 16 equipos y cuya jornada inaugural se repartirá entre el sábado y el domingo.

Habrá que esperar una semana más para el estreno de los cinco representantes regionales en competiciones estatales: La Garrovilla, en Segunda División Femenina; Grupo López Bolaños y Bambatam Rena, en Segunda División B masculina; y Jerez y Cáceres Universidad, en División de Honor Juvenil.

Un grupo renovado

Una de las principales novedades de Tercera División es la nueva denominación del Cáceres Universidad, que pasa a competir como Cáceres Globalpaint At. Malpartida. También regresa al grupo autonómico el Jerez tras su descenso desde Segunda B, categoría a la que ha ascendido el Bambatam Rena.

La competición incorpora igualmente a los recién ascendidos Ciudad Villanueva del Fresno, Madroñera y Albroksa Badajoz. Ocupan las plazas dejadas por Castañar, Villagarcía y Badajoz GV Energía ACV, los tres conjuntos que perdieron la categoría la pasada temporada.

Plantilla del Navalmoral durante esta pretemporada. / Navalmoral FS

El campeonato parte sin un favorito claro debido a los numerosos cambios que suelen producirse en las plantillas de una campaña a otra. El potencial del Jerez tras su descenso y la continuidad de los tres equipos que disputaron el ‘playoff’ el pasado curso —Fex Multiseguros Navalmoral, Colegio San José y Torrecillas de la Tiesa— los sitúan, sin embargo, entre los conjuntos llamados a ocupar la zona alta.

Ocho partidos para comenzar

La primera jornada ofrecerá cinco encuentros este sábado. A las 19.00 horas se disputarán el Casar-Cáceres Globalpaint At. Malpartida y el Granja-Madroñera. El Fex Multiseguros Navalmoral-Albroksa Badajoz comenzará a las 19.30, mientras que el Buhersa Talayuela-Burguillos del Cerro y el EF Jarandilla-Colegio San José lo harán a las 20.00.

Los tres partidos restantes se jugarán el domingo a las 13.00 horas: Alfar Salvatierra-Jerez, Arroyo-Ciudad Villanueva del Fresno y Torrecillas-Ciudad de Almendralejo Moreno Repiso.

Cinco equipos en categoría estatal

Las competiciones estatales con presencia extremeña comenzarán el fin de semana del 19 y 20 de septiembre. La Garrovilla será el único representante regional en Segunda División Femenina tras la ausencia del Colegio San José y debutará como visitante frente al San Fernando.

En el grupo 4 de Segunda División B masculina, el Grupo López Bolaños recibirá al Colegio El Valle, mientras que el Bambatam Rena visitará al Móstoles. Ambos conjuntos extremeños se enfrentaron recientemente en la Supercopa regional, resuelta con victoria del equipo de Villafranca de los Barros por 6-2.

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También empezará la División de Honor Juvenil. Los dos representantes autonómicos afrontarán la primera jornada fuera de casa: el Jerez visitará al Alcorcón y el Cáceres Universidad se desplazará a la pista del Valdepeñas.