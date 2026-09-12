La atención de Tercera se centra en las citas de Jaraíz y Villanueva

Algunos pronósticos saltaron por los aires en la primera jornada, con resultados inesperados. La Tercera Federación extremeña tiene previsto este fin de semana el desarrollo de la segunda fecha de su calendario, en la que algunos partidos tendrán más peso del esperado debido a lo sucedido en el arranque del torneo. El Jaraíz empató y el Villanovense perdió, por lo que muchas miradas se centrarán principalmente en los duelos de ambos equipos, como locales ante Moralo y Llerenense, encuadrados en el grupo de favoritos a los puestos de cabeza.

En el único partido adelantado a la jornada, el Villafranca se impuso por 0-2 al Guadiana gracias a los goles de Seydou (min. 46) y Ernesto (min. 72).

Los demás

El resto de partidos, hasta completar los nueve de este grupo 14, se jugarán el domingo, con cuatro de ellos en horario matinal. Pero uno de los choques más interesantes de esta segunda jornada se juega por la tarde y su condición de derbi provincial cacereño le da una trascendencia mayor, unida a la trayectoria reciente de ambos rivales, acostumbrados a moverse en las alturas de la tabla.

El Jaraíz-Moralo (19.00) es un partido especial por varios motivos. Su principal atractivo es el simple análisis deportivo, con el equipo de La Vera buscando su primera victoria tras empatar en la primera jornada con el Pueblonuevo (2-2) y el del Campo Arañuelo aspirando a prolongar las buenas sensaciones tras derrotar al Villanovense (2-1). Los jaraiceños repiten en su campo, esta vez como locales, y los moralos harán su viaje más corto de la temporada. En un amistoso reciente se impusieron 3-0 los jaraiceños.

Otro partido con peso es el Villanovense-Llerenense (12.00), que servirá como útil medida para comprobar el estado de ambas plantillas. Mayor presión para el equipo de Villanueva de la Serena, aún con su casillero de puntos por estrenar.

Y en casa juegan dos equipos que el domingo pasado brillaron de forma notable gracias a sendas victorias contundentes como visitantes: el Azuaga recibe al Montijo (12.30) y el Cabeza del Buey al Jerez (12.00), con puntos en juego ya importantes, aunque estemos en los albores del calendario.

Pero no hay que olvidar al líder, que lo es por diferencia de goles, y que viaja: Puebla de la Calzada-Castuera (19.00), interesante partido que servirá para comprobar cómo van adecuando los dos sus ambiciones esta temporada.

Otro partido matinal es el del regreso del fútbol de Tercera al Nuevo Estadio Segedano: Zafra-Pueblonuevo (12.15), buscando cada rival aumentar su puntuación como signo de progreso en este tramo inicial de liga.

Además, Gévora-Plasencia (19.00), con ansiedad deportiva para los dos porque los pacenses vienen de una goleada y los jerteños de no poder ganar en su casa.

El último partido en comenzar será el Santa Amalia-Quintana (19.00), con sensaciones distintas en el estreno liguero y ocasión, por tanto, para ampliar o mejorar su estadística particular.