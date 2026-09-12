El Cacereño Femenino quiere tirar de veteranía ante la Real Sociedad B

El Cacereño Femenino estrena este domingo la Primera Federación con una visita a la Real Sociedad B, a partir de las 11.00 horas en Zubieta. Las verdes llegan reforzadas anímicamente después de superar entre semana al Sport Extremadura en la Copa de la Reina, aunque Ernesto Sánchez reclama mejorar la concentración defensiva.

El técnico cacereño considera que su equipo hizo un buen partido copero, pero lamentó algunas concesiones que mantuvieron al rival con opciones. «Hicimos un gran partido y, por demérito nuestro, por esos despistes defensivos, siempre tuvimos al rival cerca e igualando el partido», explicó. De cara a este domingo, uno de los objetivos será precisamente «no encajar goles fáciles». El arranque presenta además incógnitas por la evolución del filial donostiarra. «Esperamos un partido con muchas interrogantes», reconoció Sánchez. El entrenador ha detectado en pretemporada «pinceladas de un estilo distinto» al de la pasada campaña, pese a que la Real Sociedad B mantiene buena parte de su grupo y cuerpo técnico.

El Cacereño tendrá que adaptarse a lo que plantee el rival, pero sin renunciar a su propuesta. Sánchez insiste en la necesidad de «saber leer» el encuentro, competir mejor y conseguir que «nuestra mejor versión se vea el mayor tiempo posible».

Imponer el estilo

La experiencia debe ser otro de los argumentos del conjunto extremeño. «Tenemos que intentar demostrar que nuestra experiencia es un grado e imponer nuestro estilo sobre el del rival para poder traernos los tres puntos a Cáceres», señaló el técnico, consciente de que los encuentros fuera de casa en Primera Federación suelen ser «tremendamente difíciles e igualados».

La clasificación en la Copa de la Reina también ha dejado una lectura positiva en el plano anímico. «El equipo está mentalmente muy fuerte», aseguró Sánchez, que volvió a reivindicar el carácter colectivo de la plantilla.

«En nuestro equipo no hay estrellitas, sino jugadoras que aportan al colectivo», afirmó. El entrenador considera que esa filosofía permite al Cacereño competir frente a entidades con más medios: «Nuestra apuesta humilde y sincera por el fútbol femenino consigue establecernos por delante de equipos con quizás mayor presupuesto y mayores recursos».