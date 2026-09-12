Fútbol. Primera Federación
El Cacereño se cita en el Príncipe Felipe con una Cultural diseñada para subir
El conjunto de Julio Cobos afronta este domingo (18.15 horas) su tercer partido en ocho días con la ambición de explotar su velocidad ante uno de los grandes favoritos del grupo
El calendario no le ha concedido al Cacereño un aterrizaje suave en Primera Federación. Tras derrotar al Mirandés, el Príncipe Felipe recibe este domingo (18.15 horas) a otro recién descendido: una Cultural Leonesa construida para volver al fútbol profesional. Un rival de nombre grande frente a un conjunto verde que no se encoge. La grada también tendrá su papel.
Ambos llegan con cuatro puntos. La Cultural todavía no ha encajado; el Cacereño ha marcado pronto en sus dos jornadas. El choque enfrentará el gusto leonés por gobernar la pelota con la capacidad cacereña para robar, correr y alcanzar el área con pocos toques.
Velocidad para romper el control
Julio Cobos sitúa a la Cultural entre los equipos más en forma. Destaca sus extremos y un centro del campo dirigido por Bicho, que es duda, y Maestre. Pedro Benito añade profundidad desde la derecha: parte abierto, pero conserva el instinto para aparecer dentro del área.
El Cacereño responderá con sus mejores argumentos. «Tenemos gente rápida y vertical, especialmente arriba», explica Cobos. La misión será llevar el encuentro hacia un terreno incómodo para el favorito. El Barakaldo ya supo competirle con intensidad, orden y pocas concesiones.
El arranque puede marcar el guion. Los verdes golpearon muy pronto al Mirandés y al Fabril. Repetirlo les permitiría explotar los espacios y obligaría a la Cultural a asumir riesgos. La carga física también contará: será el tercer partido del Cacereño en ocho días y apenas ha habido tiempo para recuperar y ajustar.
Monerris, listo para ayudar
José Alonso será la única baja por un pequeño desgarro en un tendón de la zona posterior. Monerris, que disputó 45 minutos esta semana, continúa recuperando ritmo y confianza. Su regreso amplía las alternativas para un encuentro que exigirá energía hasta el final.
La Cultural llega con interrogantes. Antón tiene difícil participar y Bicho arrastra molestias en un gemelo, mientras Robert, Bogdan y Joao podrían entrar en la convocatoria. Jandro Castro espera un Cacereño intenso, ordenado y peligroso en las transiciones. «Tendremos que igualar su intensidad desde el principio», avisa.
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