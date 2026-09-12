El Cáceres apabulla en el derbi copero ante el BCB

Ficha técnica: 72 - IREN BCB: Uwais Razaque (19), Jordan Kellier (13), Álvaro Merlo (2), Nikola Rakocevic (2), Alberto Díaz (2)-cinco inicial- Pablo Osés (13), Pol Monés (8), Adrián del Cerro (0), Lloyd Bryan (11), Shariff Idris (2). 72 - IREN BCB: Uwais Razaque (19), Jordan Kellier (13), Álvaro Merlo (2), Nikola Rakocevic (2), Alberto Díaz (2)-cinco inicial- Pablo Osés (13), Pol Monés (8), Adrián del Cerro (0), Lloyd Bryan (11), Shariff Idris (2). MARCADOR POR CUARTOS: 17-24, 31-48 (descanso), 55-73, 72-96. ÁRBITRO: Alberto García Parejo y Raíl Mellado Aguilera. INCIDENCIAS: En torno a 1.500 espectadores en el pabellón de La Granadilla de Badajoz.

El Cáceres Patrimonio de la Humanidad arrancó la Copa España con una convincente victoria en el derbi extremeño al imponerse por 72-96 al Iren BCB, en un encuentro que los de Jacinto Carbajal dominaron prácticamente de principio a fin gracias a su acierto ofensivo y su solidez defensiva.

El derbi extremeño inició con un Cáceres muy inspirado desde la zona. El cuadro visitante supo convertir sus ataques ante un BCB al que le costaba encontrar el aro rival. Llegados al ecuador del primer cuarto, los hombres de Pablo Cuevas consiguieron ponerse con ventaja en el marcador, pero la reacción cacereña no se hizo esperar y gracias a un gran juego combinativo y a la finura desde la línea de tres puntos lograron marcharse al segundo periodo con una ventaja de siete puntos.

La superioridad del Cáceres se acentuó en el segundo cuarto. Los nervios y la falta de cohesión del conjunto pacense permitieron a los visitantes ampliar diferencias, especialmente gracias al dominio en el rebote y la aportación de Potier, uno de los hombres más destacados antes del descanso. Al paso por vestuarios, el marcador reflejaba un claro 31-48.

Sin cambios tras el descanso

Tras la reanudación, el BCB mejoró sus registros ofensivos, pero siguió sin encontrar respuestas en defensa para frenar a un rival muy cómodo sobre la pista. El Cáceres mantuvo el control del partido y llegó al último cuarto con una renta de 18 puntos que prácticamente sentenciaba el derbi.

En el periodo final, el equipo de Jacinto Carbajal no levantó el pie del acelerador y continuó castigando a un cuadro pacense que solo encontró algo de resistencia en el empuje de Pablo Osés. La diferencia siguió creciendo hasta el definitivo 72-96.

En el otro duelo del grupo D, Club Baloncesto Toledo se impuso a Spanish Basketball Academy por 96-85.

Thierry Sagna fue el jugador más destacado del derbi extremeño. El jugador del Cáceres concluyó el encuentro con 14 puntos, 12 rebotes, 4 de 4 en tiros de campo y 21 de valoración. Por parte del BCB, Uwais Razaque finalizó con 19 puntos, 2 rebotes, 4 de 6 en tiros de campo y 15 de valoración.

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En la siguiente jornada, el equipo que dirige Pablo Cuevas se medirá a la Spanish Basketball Academy el sábado a las 18.30. El Cáceres Patrimonio por su parte, se enfrentará al Club Baloncesto Toledo a domicilio el próximo domingo a las 18.00.

Fuente: La Crónica de Badajoz