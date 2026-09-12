Fútbol. Primera Federación
El Coria llega crecido a su cita en el campo del Lugo
El conjunto de Rai intentará prolongar la convincente victoria por 4-1 ante el Barakaldo sumando sus primeros puntos fuera de casa en la nueva categoría
La tercera jornada lleva al Coria a uno de los campos con más tradición de la competición, el Anxo Carro de Lugo. Los celestes viajan con la tranquilidad que proporciona la contundente victoria (4-1) ante el Barakaldo, un resultado que deja claras las aspiraciones de los caurienses en la temporada que acaba de comenzar: competir en cada partido e intentar mantenerse lo más lejos posible de los puestos de descenso.
El domingo, desde las 18.15 horas, los de Rai tienen la oportunidad de romper otra barrera: conseguir sus primeros puntos como visitantes en Primera Federación. La competición se está mostrando muy igualada desde el inicio, sin diferencias considerables entre los participantes como las que hubo, sin ir más lejos, la pasada temporada con el Tenerife.
Los celestes cuentan con las bajas de Javi Garrido y Trapero, que continúan recuperándose de sus respectivas lesiones. En el lado opuesto está Toper, con el que Rai ya podrá contar después de no poder participar en los dos primeros partidos de Liga por la sanción que arrastraba. El técnico coriano tendrá que realizar dos descartes, ya que la convocatoria será de 20 jugadores y tiene a 22 a su disposición.
No se esperan demasiados cambios en el once que salte al césped del Anxo Carro. El entrenador seguirá confiando en futbolistas que han arrancado en buenas condiciones, como Calleja, Álex Blanco o Palacín, que quiere ganar protagonismo en el equipo a base de goles.
Un Lugo pensado para estar arriba
Enfrente estará un Lugo diseñado para ocupar la zona noble de la clasificación, con jugadores reconocidos en la categoría como Pol Moreno, Gallar o el ex del Mérida Chiqui Castellano. Los lucenses ocupan puestos de ‘playoff’ de ascenso con cuatro puntos, después de sumar una victoria y un empate en sus dos primeros encuentros, ambos como visitantes. El de este domingo será, por tanto, su debut esta temporada en el Anxo Carro.
Los gallegos están dirigidos por Borja Fernández, exjugador de equipos como Real Madrid o Valladolid y que la pasada temporada logró el ascenso con el Ourense desde el banquillo.
Un pequeño grupo de aficionados celestes estará presente en las gradas del estadio lucense para seguir en directo un encuentro en el que el Coria buscará sus primeros puntos a domicilio en la categoría.
LUGO: Embadje, Rufo, Garriz, Pol Moreno, Haro, Ulloa, Parrilla, Chiqui Castellano, Presa, Berzal y Gallar.
CORIA: Aarón, Currás, Calleja, Iñaki León, Jacobo, Álex Blanco, Alberto Moreno, Edu Llorente, Iván Ramos, Gallastegi y Pau Palacín.
ÁRBITRO: Fernando Román (Castilla y León).
ESTADIO: Anxo Carro.
HORA: 18.15.
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