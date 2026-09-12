El Don Benito quiere seguir con su fiesta

La traca final de las fiestas de septiembre de Don Benito será en el Vicente Sanz. El conjunto rojiblanco debuta en casa esta temporada en la segunda jornada liguera y lo hace recibiendo al filial de Las Palmas, una cantera con un estilo muy reconocible y que amenaza la alegría con la que el equipo calabazón ha comenzado el curso.

No es para menos, la victoria de la primera jornada en Lebrija ante el Atlétioc Antoniano ha dado confianza a un Don Benito que afronta la temporada con ilusión y con el objetivo de lograr la salvación en la categoría de la mano de José Carlos Prieto ‘Canica’. Precisamente, el técnico, que prefiere tener los pies en el suelo, quiere trasladar ahora la inercia de la victoria de Lebrija al Vicente Sanz. «Nuestr aprincipal fortaleza tienen que ser los partiods como local», advierte el técnico dombenitense, que asegura también que el equipo necesitará el apoyo de la afición a lo largo de la temporada.

Juventud y calidad del rival

Sobre el rival, Canica desconfía especialmente de la juventud, velocidad y calidad técnica de un rival diseñado para alimentar al primer equipo. «El mínimo despiste te lo penalizan mucho», advierte.

Además, el encuentro tendrá además un componente sentimental para Brian Velázquez. El central llegó este verano al Don Benito procedente precisamente de Las Palmas Atlético, donde disputó 31 partidos la pasada campaña y acumuló alrededor de 90 encuentros con el filial amarillo a lo largo de su etapa en la cantera.

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En el apartado de bajas, el Don Benito afronta el encuentro con todos los jugadores disponibles, por lo que un futbolista tendrá que quedarse fuera de la convocatoria. En el once que ponga en liza Prieto habrá pocas novedades respecto a los jugadores que iniciaron la segunda parte en Lebrija tras los cuatro cambios del descanso.