El FVS no termina de convencer al Extremadura

El sistema FVS de videoarbitraje que tiene la Primera Federación no termina de convencer al Extremadura. O, por el momento, tampoco le ha ido bien en los primeros tres partidos de liga. Todas las revisiones del llamado ‘VAR barato’ no han servido para darle algo positivo al Extremadura. Ante el Barakaldo, el técnico del Extremadura, David Rocha, salió contrariado por una posible expulsión de un jugador del Barakaldo tras una entrada terrorífica por detrás a Kike Márquez, a la altura del tendón de Aquiles. En sala de prensa, el técnico puso especialmente el foco en esa acción: «Hay una opción clarísima de expulsión. Es una acción de Kike Márquez, que tiene el tobillo como una bota», lamentó antes de mostrarse muy crítico con el funcionamiento de la herramienta de revisión arbitral: «No me gusta absolutamente nada, me parece una auténtica mentira».

Rocha argumentó su malestar recordando también otras decisiones recientes y señalando que, a su juicio, los colegiados «no cambian nunca o casi nunca la opinión». Se refiere Rocha a otra acción de posible roja que tampoco se señaló en Logroño, y a una segunda amarilla a un jugador del Racing de Ferrol que tampoco se decretó.

Fuera del tema arbitral,Rocha trató de sacar aspectos positivos de Barakaldo. El preparador azulgrana defendió que en la segunda mitad «prácticamente todas las ocasiones han sido nuestras», aunque admitió que faltó precisión donde se deciden los partidos. «Nos ha faltado un poquito de claridad en el último tercio para tener alguna ocasión quizás más clara», señaló.

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Pese a marcharse «jodido por el resultado», Rocha quiso extraer una conclusión positiva de lo visto en Lasesarre: «Sinceramente creo que si estamos a este nivel durante todo el año fuera de casa, vamos a poder sacar muchos puntos», concluyó en sala de prensa.