Norris, pole histórica y de campeón en el Madring

Si bien el Madring, un circuito inédito en el calendario de la F1, presenta aún muchas incógnitas, la opinión generalizada era que la clasificación iba a ser fundamental, ante la presumible dificultad para adelantar en carrera. De ahí que este sábado, a la hora de la verdad, con todos los pilotos buscando los límites de un trazado desafiante, acariciando los muros, han saltado ‘chispas’.

Antonelli, Verstappen, Hamilton, Leclerc, Norris... todos los 'gallos' han lucido su habilidad, asumiendo riesgos sin perder el control y desplegando un magnífico espectáculo sobre la pista madrileña. Y al final, la primera pole en este nuevo escenario del Mundial ha sido para el vigente campeón de McLaren, Lando Norris.

El británico se ha impuesto por solo 11 milésimas ante Kimi Antonelli, ambos por delante de Verstappen y Hamilton, que mañana (15.00 h) compartirán una segunda fila de alta tensión en el fin de fiesta del GP de España.

Los españoles, KO a la primera

La Q1 ha comenzado con dominio de los Red Bull, que habían estado ‘escondidos’ en las tres tandas libres del fin de semana, dominadas por Kimi Antonelli y Mercedes, con Ferrari y McLaren al acecho. Lawson por delante de Verstappen, ha sido el más rápido de entrada (1.33.316), pero el joven líder del campeonato no ha tardado en reaccionar.

Antonelli se ha ido largo, a la escapatoria, en su primer intento de vuelta lanzada. Lo ha salvado ‘in extremis’ y ha vuelto a la carga para situarse al frente (133.267), pero su compañero Russell le ha batido al final por 56 milésimas.

A Carlos Sainz le han faltado apenas 5 para superar esta primera criba. Alex Albon ha dejado al piloto madrileño de Williams con la miel en los labios y mañana Carlos arrancará 17º en parrilla, por delante de Fernando Alonso, que tampoco ha pasado el corte con Aston Martin.

En la lista de eliminados, los Cadillac de Pérez y Bottas, Bearman (Haas), que no ha salido a disputar la ‘qualy’ tras su aparatoso accidente matinal y Lance Stroll se ha quedado en el garaje por problemas técnicos, una presunta fuga de agua,sin completar una vuelta.

Susto y gesta de Colapinto

Los pilotos de la zona media se la han jugado en segunda ronda, en busca de una Q3 más cara que nunca. Colapinto ha rozado el drama en la Monumental pero se ha recompuesto para brillar y conseguir la clasificación en octava posición. También el rookie Lindblad se ha reivindicado colándose entre los diez mejores.

De nuevo ha aparecido Verstappen (1.32.557), plantando cara a los Mercedes, con Antonelli en la misma décima y Russell a tres. Hamilton se ha olvidado pronto de su accidente matinal y ha superado a Leclerc y Russell para situarse tercero, a la estela de Verstappen, que ha seguido progresando (1.32.431).

Hülkenberg, Bortoleto, Ocon. Gasly, Tsunoda y Albon se han quedado fuera de la lucha por la pole.

Pole histórica

La última ronda de clasificación ha comenzado con un tenso cara a cara entre Verstappen y los Mercedes, seguido de un sorprendente Hamilton, que se ha anotado la pole provisional en su primera tentativa (1.32.079), relegando a Antonelli a 61 milésimas, mientras Max no lograba cerrar una buena vuelta.

El último asalto iba a decidir al primer poleman de la historia del Madring. Y ha sido para el vigente campeón, Lando Norris, que ha hecho una vuelta mágica en el momento oportuno. Tercera pole del año para el piloto británico de McLaren, que ha superado a Antonelli por solo 11 milésimas, con Verstappen tercero en parilla, compartiendo la segunda fila con Hamilton. Más emoción, imposible.

GP de España (QP)

1. Lando Norris (McLaren) 1'31"824

2. Kimi Antonelli (Mercedes) 1'31"835

3. Max Verstappen (Red Bull) 1'31"964

4. Lewis Hamilton (Ferrari) 1'32"013

5. Charles Leclerc (Ferrari) 1'32"019

6. George Russell (Mercedes) 1'32"149

7. Oscar Piastri (McLaren) 1'32"294

8. Liam Lawson (Red Bull) 1'32"316

9. Franco Colapinto (Alpine) 1'32"903

10. Arvid Lindblad (Visa RB) 1'33"041

11. Nico Hülkengerg (Audi) 1'33"223

12. Gabriel Bortoleto (Audi) 1'33"388

13. Esteban Ocon (Haas) 1'33"667

14. Pierre Gasly (Alpine) 1'33"753

15. Yuki Tsunoda (Visa RB) 1'34"084

16. Alexander Albon (Williams) 1'35"532

17. Carlos Sainz (Williams) 1'35"312

18. Fernando Alonso (Aston Martin) 1'35"388

19. Sergio Pérez (Cadillac) 1'35"913

20. Valtteri Bottas (Cadillac) 1'38"011

21. Olver Bearman (Haas) ST

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22. Lance Stroll (Aston Martin) ST

Fuente: Sport