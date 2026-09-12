El Sport busca olvidar la Copa ante el Athletic B

El Sport Extremadura quiere dejar atrás la amarga eliminación copera y centrar todas sus energías en el estreno liguero en Primera Federación Femenina. El conjunto dirigido por Juan Carlos Antúnez recibirá este domingo al Athletic Club B en El Vivero (12.00) con el objetivo de sumar sus primeros puntos en una temporada histórica para la entidad.

Las verdinegras llegan tras caer en un intenso derbi ante el Cacereño Femenino, resuelto en la tanda de penaltis después de un espectacular 3-3. Pese a la derrota, el equipo dejó buenas sensaciones por su capacidad para reaccionar cada vez que se vio por detrás en el marcador.

El Cacereño golpeó primero con un tanto de Sofía Varela tras un error en la salida de balón, pero Belén Martínez estrenó su cuenta goleadora con el empate. Antes del descanso, Sara Carrillo volvió a adelantar a las cacereñas con un magistral lanzamiento de falta, aunque Amanda igualó de nuevo el encuentro tras una buena combinación ofensiva.

En la segunda mitad, Cora puso el 2-3 cuando parecía que el derbi se escapaba, pero Belén Martínez apareció otra vez para firmar su doblete y forzar la tanda de penaltis. Desde los once metros, una parada de Carlota y el definitivo lanzamiento a lo Panenka de Yanira Morán dieron el pase al conjunto cacereño.

Ahora, el Sport buscará convertir ese carácter competitivo mostrado en Copa en un impulso para arrancar con buen pie la liga. El reto no será sencillo frente al filial rojiblanco, pero las pacenses confían en hacerse fuertes en El Vivero y comenzar su andadura en la categoría con una alegría ante su afición.

Para ello tendrán que medirse a un Athletic Club B que no pondrá las cosas fáciles. Las leonas solo han perdido un duelo de pretemporada —el primero, ante el Atlético B por 0-1— y han logrado imponerse a Bizkerre, Racing de Santander, Real Oviedo y Real Sociedad, además de empatar frente al Zaragoza.

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El estreno liguero supondrá así una primera prueba de nivel para medir las aspiraciones del Sport en una categoría de máxima exigencia. Tras las buenas sensaciones ofrecidas en el derbi copero, las verdinegras buscarán dar el primer golpe sobre la mesa y empezar a construir su fortaleza en El Vivero desde la jornada inaugural.