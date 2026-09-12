Susana Rodríguez y Emilio García conquistan la Crono Asperillas

La corredora internacional Susana Rodríguez y el atleta de Berlanga Emilio García se llevaron el triunfo en la Crono Asperillas 2026, celebrada este fin de semana en Casas del Castañar. Una vez más, y ya van 17 ediciones, la Sierra de San Bernabé amaneció con la brisa matutina típica de finales del verano. Con todo preparado por la organización, un recorrido espectacular, un pueblo dispuesto a dar lo mejor de sí mismo y todos los dorsales agotados, la jornada prometía una intensa lucha contra el crono.

La localidad de Casas del Castañar se vistió de gala para que los participantes afrontaran los 14,5 kilómetros de esta carrera por montaña contrarreloj. A las 9.30 horas tomó la salida el primer corredor y, a partir de ahí, el resto fue partiendo cada 20 segundos.

Todos tenían por delante el reto de completar el recorrido en el menor tiempo posible y, al mismo tiempo, disfrutar de la Sierra de San Bernabé, sus castaños centenarios y sus caminos y veredas entre robles y cerezos.

Finalmente, Emilio García (CA Campiña Sur) se impuso por tan solo dos segundos de diferencia a uno de los grandes favoritos, el pentacampeón Mario Mirabel. En categoría femenina, la cacereña Susana Rodríguez (Sacatrilhos Anadia) marcó un fuerte ritmo desde el inicio y terminó imponiéndose a sus rivales en la línea de meta.

Podio general. / Cedida

Completaron el podio masculino el propio Mario Mirabel (Joma Trail) y Pedro Galán (Sansermonte). En féminas, acompañaron a Rodríguez la salmantina Casty García (Ibéricos Simón Martín) y la corredora de Barrado Patricia Núñez (Independiente).

Las demás categorías

En la Mini Crono vencieron Mateo Rey (Club Triatlón Coria) y Leire Fernández (CA Campo Arañuelo). Por su parte, en la categoría por parejas se alzaron con la victoria Ricardo Román y Ricardo Talavera, ambos del Club Portilla Trail.

Una vez finalizadas las pruebas absolutas, se dio paso a las carreras infantiles, en las que más de 25 participantes de hasta 12 años recorrieron las calles próximas a la zona de meta.

La jornada concluyó con la entrega de premios y el reparto de comida para todos los participantes. Público, organización e instituciones agradecieron la colaboración de todas las personas que hicieron posible, un año más, esta singular prueba en Casas del Castañar.