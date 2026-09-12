Tragicomedia en el Romano: el Mérida pasa del todo a la nada ante el Mirandés

3 - MÉRIDA: Csenterics; Jay, Nacho González, Fito Rodríguez, Hugo Sanz (Sandoval, min. 76); Martín Solar, Raúl Beneit, Javi Areso (Hugo Carrillo, min. 76), Darwin Guagua (Benny, min. 68), Jota López (Barbu, min. 87); Sofiane (Koné, min. 68). 4 - MIRANDÉS: Jesús Ruiz; Arrillaga (Pablo Pérez, min. 60), Peru Rodríguez, Arambarri, Aguirregabiria; Dela (Dorrio, min. 46), Raúl Martínez (Verde, min. 71), Markel Lozano (Julen, min. 84), Riki; Iker Unzueta y Uzkudun (Rodri Val, min. 71). GOLES: 1-0: Sofiane (min. 15). 2-0: Jay (min. 33). 2-1: Markel Lozano (min. 41). 2-2: Iker Unzueta (min. 43). 3-2: Jota (min. 75). 3-3: Julen (min. 85). 3-4: Unzueta, de penalti (min. 93). ÁRBITRO: Manuel Camacho (Comité Andaluz). Amonestó a los locales Hugo Sanz y Jota y a los visitantes Raúl Martínez. Expulsó con roja directa al local Martín Solar (min. 78). INCIDENCIAS: Partido de la tercera jornada de Primera Federación disputado en el Romano José Fouto ante 3.180 espectadores.

El Mérida vivió una auténtica tragicomedia en el Romano José Fouto. Llegó a mandar 2-0, permitió al Mirandés empatar antes del descanso, recuperó la ventaja con el 3-2 y acabó perdiendo 3-4 después de quedarse con diez por la expulsión de Martín Solar y encajar en el minuto 93 un penalti señalado tres minutos antes y confirmado tras revisión.

Fran Beltrán introdujo tres novedades importantes. Hugo Sanz debutó oficialmente en el lateral izquierdo, Darwin Guagua apareció como mediapunta y Sofiane sustituyó a Hallsson arriba. La apuesta funcionó de inmediato. En los primeros 13 minutos, el Mérida generó más peligro en campo contrario que prácticamente en las dos primeras jornadas juntas. Guagua avisó en el 5 y el equipo encontró profundidad y ritmo.

El premio llegó en el 15 con Sofiane, que dio al ataque emeritense más presencia y movilidad. Pero el 1-0 cambió el partido. El Mirandés asumió la posesión y empezó a acercarse con frecuencia. Csenterics evitó incluso un gol olímpico y los visitantes dispusieron de varias oportunidades para empatar.

De la felicidad al 2-2

Cuando mejor estaba el Mirandés apareció una acción magnífica del Mérida. Guagua filtró un gran pase y Alejandro Jay, el mejor de los locales durante muchos minutos, hizo el 2-0 en el 33. La conexión resumía el buen rendimiento de dos de las notas positivas de la noche: el lateral, profundo y atrevido, y el ecuatoriano, que dejó buenas sensaciones jugando por dentro.

El segundo gol devolvió confianza al Mérida, que volvió a robar arriba y a instalarse en campo contrario. También funcionó la pareja de Martín Solar y Raúl Beneit en la base del centro del campo, una sociedad que ya había dado buen rendimiento la pasada temporada.

Y entonces llegó el primer derrumbe. Dos desajustes defensivos dentro del área echaron por tierra la ventaja en apenas dos minutos. Markel Lozano marcó en el 41 y Unzueta empató en el 43. El Mérida se marchó al descanso con una sensación difícil de digerir después de haber firmado algunos de sus mejores minutos del inicio de curso.

Jay festeja su gol. / AD MÉRIDA

El árbitro entra en escena

La segunda parte fue más equilibrada. Jota obligó a Jesús Ruiz a intervenir en el 50 y el partido pareció estabilizarse hasta que el propio Jota hizo el 3-2 en el minuto 75. El Romano volvió a creer.

Hasta entonces, el Mérida había firmado seguramente su actuación más convincente de las tres jornadas, especialmente en ataque. Había tenido capacidad para generar, reaccionar a los buenos momentos del Mirandés y volver a ponerse por delante después del golpe que supuso encajar dos goles consecutivos justo antes del descanso.

Pero tres minutos después llegó una de las acciones que marcaron definitivamente el encuentro. Martín Solar vio la roja directa, dejando a los emeritenses con diez para afrontar el tramo final. La decisión generó mucho malestar en el Romano y cambió por completo un encuentro que hasta ese momento había sido abierto y atractivo.

Javi Lancho persigue el balón. / AD Mérida

El Mirandés aprovechó la superioridad y Julen, recién incorporado, hizo el 3-3 en el 85. Las decisiones arbitrales pasaron entonces definitivamente al centro de la escena. En el minuto 90, Manuel Camacho señaló un penalti favorable al conjunto burgalés. La acción fue revisada durante varios minutos, pero la pena máxima se mantuvo.

Unzueta la transformó en el 93 y completó la remontada. El Mérida terminaba perdiendo así un partido que había tenido ganado dos veces, condicionado en el tramo definitivo por la expulsión y el penalti, aunque también después de haber pagado muy caros sus propios despistes defensivos.