Tenis
Zverev no da opción a Khachanov y se planta en la final del US Open
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EFE
Nueva York
El alemán Alexander Zverev superó este viernes al ruso Karen Khachanov en tres sets y se clasificó por segunda vez en su carrera a la final del US Open, donde ya espera a Frances Tiafoe o Ben Shelton, ambos locales.
Zverev, número 2 del mundo, se impuso a Khachanov (número 50) por 6-3, 7-6(7) y 7-6(6) en 2 horas y 58 minutos.
Zverev buscará su segundo 'grande' en su tercera final consecutiva, tras haber conquistado Roland Garros y haber sido finalista en Wimbledon.
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