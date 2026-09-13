El bronce de España también pasó por Extremadura

El bronce conseguido por España en el Mundial de Berlín tiene también algunos hilos que conducen hasta Extremadura. El más evidente es el de la pívot Paula Ginzo, que vistió durante dos temporadas la camiseta del Al-Qázeres y llegó incluso a debutar con la selección absoluta mientras pertenecía al club cacereño. Pero no es el único. Un buen número de las jugadoras que han llevado a España de nuevo a un podio mundialista pasaron alguna vez por delante del Al-Qázeres como rivales, desde Alba Torrens hasta algunas de las integrantes de la nueva generación que está tomando el relevo.

España cerró en Berlín un campeonato en el que solo Estados Unidos pudo apartarla de la final, con el 66-76 de las semifinales. El partido por el tercer puesto ante Alemania suponía además la posibilidad de añadir la cuarta medalla mundial de la historia de la selección, después de la plata de 2014 y los bronces de 2010 y 2018.

Ginzo, el vínculo más directo

Nadie dentro de esta selección mantiene una relación con el baloncesto cacereño comparable a la de Paula Ginzo. La interior llegó al Al-Qázeres en 2018, con solo 20 años, procedente del Estudiantes, y permaneció dos campañas en el club. Fue una pieza importante desde el principio: en su primer curso rondó los nueve puntos y ocho rebotes por encuentro y en el segundo mantuvo registros próximos a los diez tantos por partido.

Fue precisamente durante aquella primera temporada cuando recibió una llamada que convirtió su etapa en Cáceres en parte de la propia historia de la selección. El 17 de noviembre de 2018 debutó con España ante Países Bajos, en Ámsterdam, en un partido de clasificación para el Eurobasket. Jugó algo más de seis minutos, anotó un punto y capturó tres rebotes. Aquel día, por tanto, una jugadora del Al-Qázeres se convirtió en internacional absoluta.

Ginzo permaneció en Cáceres hasta 2020, antes de continuar su carrera en Gernika. Ocho años después de aquel estreno ha formado parte del grupo que ha devuelto a España al podio de una Copa del Mundo.

Alba Torrens, jugando para el Azulmarino Mallorca. / Diario de Mallorca.

Torrens y la nueva generación

El rastro cacereño se extiende mucho más allá de Ginzo. Alba Torrens, referencia durante años del baloncesto español, se midió al Al-Qázeres el pasado mes de abril con Azulmarino Mallorca. María Conde ya había pasado por Cáceres con Girona en la temporada 2017-18, mientras Maite Cazorla lo hizo defendiendo al Perfumerías Avenida.

También conoce al Al-Qázeres Raquel Carrera, que se enfrentó al equipo cacereño primero con Araski, cedida, y posteriormente con Valencia. Más atrás en el tiempo aparece Mariona Ortiz, visitante de Cáceres con Avenida durante la campaña 2014-15.

Las integrantes de la nueva hornada tampoco son completamente desconocidas para el baloncesto extremeño. Alicia Flórez y Awa Fam jugaron contra el Al-Qázeres con La Cordà Paterna en la temporada 2023-24. Flórez firmó entonces 20 puntos en el Multiusos, mientras Fam anotó diez. Ya entonces se veía el enorme potencial que tenían dentro del equipo vinculado al Valencia Basket.

La conexión se amplía si se baja a las categorías de formación. Elena Buenavida llegó a enfrentarse al Al-Qázeres en un Campeonato de España infantil, cuando militaba en el CB Luther King, en un partido en el que firmó 36 puntos y 22 rebotes. Su proyección era enorme y bien que la sufrieron las cacereñas.

Iyana Martín, con el Segle XXI. / segle xxi

Y aunque Iyana Martín no llegó a cruzarse con el Al-Qázeres sénior, sí lo hizo dos veces con otro representante extremeño, el Hierros Díaz Miralvalle, durante su aún reciente etapa en Segle XXI en Liga Femenina 2. Siendo júnior, en la campaña 2023-24 anotó 17 puntos en el primer enfrentamiento y elevó la cifra hasta 22 puntos, cinco rebotes, cinco asistencias y 30 de valoración en el partido disputado en Plasencia.