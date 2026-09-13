El Cacereño ruge a la Cultural

1-CACEREÑO: Diego Nieves, Sergi López, Molina, Iván Martínez, Adri Expósito, Nico Conesa, Gete, Rubén Navarro (min. 77, Runny), Artola (min. 77, Toño Calvo), Tellechea (min. 84, Iván Fernández) y Osama. 0-CULTURAL LEONESA: Parera, Iago López, Jaso, Jaime Vázquez (min. 88, Jon García), Oier López (Joao Gabriel, min. 77), Assam NDiaye (min. 77, Pomares), Algobia, Alex Cardero (min. 68, Hugo García), Pedro Benito, Queipo y Delgado. GOL: 1-0-66:Osama. ÁRBITRO: Ignacio de Santisteban Adame (Andaluz). Tarjetas a Iván Martínez, Tellechea y Toño Calvo por los locales ya Algobia por los visitantes. INCIDENCIAS: Partido de la tercera jornada del grupo I de Primera Federación disputado en el Príncipe Felipe ante la presencia aproximada de 3.500 espectadores y un calor asfixiante.

Como ante el Mirandés, también ante la Cultural Leonesa, con similares prestaciones e idéntico feliz resultado. El Cacereño se dio una alegría, la segunda consecutiva en casa, ante un grande de la Primera Federación y certificó de este modo su gran comienzo. Otro 1-0 de prestigio para la categoría y una nueva demostración de que el decano extremeño ha iniciado la nueva aventura con absoluta solvencia y credibilidad.

Este domingo maniató y silenció futbolísticamente al cuadro leonés, otro aspirante a todo, y apenas le concedió oportunidades siquiera para puntuar. Un tanto de Osama en el ecuador del segundo tiempo tras una jugada de puro prodigio de Sergio Navarro decidió un encuentro muy serio de los verdes, que sometieron por momentos a los futbolistas de Sandro Castro.

La máquina funciona

Julio Cobos, que repitió el once del día de Fabril y que solamente ha introducido a Molina como sustituto del lesionado Alonso, sigue contando sus partidos en casa por triunfos.

Con un equipo ordenado, corajudo y serio, embolsó otros tres puntazos que son puro oro para el futuro. La consecuencia momentánea para celebrar son siete puntos y un cuarto puesto (empatado con el segundo y el tercero) que sabe a gloria para una afición agradecida y feliz.

El guión del partido fue el previsto. La Cultural dominaba el balón y el Cacereño, agazapado, esperaba una contra o una estrategia para intentar el gol. Tan simple como eso.

El calor fue un factor siempre condicionante que se convirtió en el molesto invitado tanto en el terreno de juego como fuera de él . En las nuevas cabinas de prensa, con una temperatura inhumana, era imposible trabajar. Craso error en los tiempos de la estrategia de un club que ha hecho tantas cosas bien los últimos años.

Con todo ello, gobernaba el Cacereño el duelo desde el inicio, con dos equipos guardando fuerzas para un partido largo.

El equipo de Cobos estaba mejor ubicado en el césped y con el paso de los minutos le discutió seriamente el balón a la Cultu. De hecho, amagó con marcar en una cabalgada de Sergio Navarro no culminada con éxito entre Osama, Artola y Tellechea.

Queipo, el mejor de los leoneses, respondió con una acción individual sin premio. Era el minuto 24, y se trataba de la primera amenaza visitante. Poco bagaje.

Sin opciones visitantes

En realidad, apenas hubo opciones claras antes del asueto en un encuentro sin profundidad. El calor obligaba a regular. Ya habría tiempo en la continuación para asestar el golpe en el mentón.

En el segundo tiempo los parámetros parecían idénticos, con dos equipos pesados en la ejecución en ataque y muy empeñados en su concentración defensiva para, al menos, pensar en amasar un punto.

El CPC pidió en vano penalti en una acción brillante de Expósito por banda y Sergi López hizo una acción individual que puso en ebullición al público. El decano extremeño estaba mejor y gobernaba. Se lo creía, sin que los visitantes, con Pedro Benito oscurecido, diera señales de vida.

Una genialidad absoluta de Sergio Navarro acabó con el gol, golazo en su desarrollo, de Osama. Qué maravilla de acción de extraordinaria calidad la del extremo madrileño haciendo un caño de tacón a su marcador y un poniendo un centro mortal de necesidad para que Osama se estrenase como goleador.

Se hacía justicia al mejor desempeño verde ante un rival empeñequecido desde su más absoluta grandeza histórica, inmovilizado por la vocación coral y el sobresaliente de Nico Conesa, Gete, Sergi López, Expósito. e Iván Martínez en la concentración defensiva.

Cobos movió con excelencia práctica el banquillo y el resultado no peligraba. Queipo se diluía y el balón estaba casi siempre en terreno leonés.

La grada gozaba. El partido moría. El estallido de júbilo, entre el calor reinante, estaba más que justificado. Que siga la fiesta.