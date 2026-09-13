El Coria cae en Lugo con un gol en el descuento tras rozar la victoria

1 -LUGO: Embadje; Lucero, Pol Moreno, Gárriz, Pere Haro; Gallar (Berzal, min. 58), Ulloa, Parrilla (Perera, min. 91), Chiqui Godoy, min. 91); Dauda (Álex Costa, min. 81) y Kevin (Berzal, min. 58). 0 - CORIA: Aarón; Álex Blanco, Calleja, Iñaki León, Jacobo; Iván Ramos (Aimar, min. 82), Sergio Gómez (Rafa Núñez, min. 67), Alberto Moreno, Arcos (Gallastegi, min. 57); Palacín (Benji, min. 82) y Edu Llorente (Javi Tapia, min. 67). GOL: 1-0: minuto 92, Berzal. ÁRBITRO: Román Román (comité castellano y leonés). Amarilla a los visitantes Iñaki León, Edu Llorente y Javi Tapia. INCIDENCIAS: Partido de la tercera jornada del grupo 1 de Primera Federación disputado en el Anxo Carro. 2.207 espectadores.

El Coria regresó de vacío de Lugo de la manera más cruel. Guille Berzal castigó en el minuto 92 un desajuste defensivo del conjunto cauriense, que poco antes había rozado la victoria por medio de Gallastegi. El equipo dirigido por Rai Rosa completó un partido muy serio, mostró una notable solidez y llegó a someter al Lugo durante la recta final, pero terminó sumando su segunda derrota en otras tantas salidas.

El encuentro comenzó con el Lugo volcado sobre la portería de Aarón. En los primeros compases, un córner rechazado por la defensa cayó en los dominios de Gárriz, cuyo disparo dentro del área salió desviado. Poco después, Dauda progresó por la izquierda y la zaga cauriense consiguió cerrar el peligroso centro de Chiqui.

El Coria respondió tras un robo de Iván Ramos en la salida de Pere Haro. El extremo condujo la acción en solitario, aunque su disparo terminó golpeando el exterior de la red. La réplica lucense fue inmediata, con un pase en profundidad hacia Gallar que no acabó en gol gracias a la rápida salida de Aarón.

Superado el intenso primer cuarto de hora, el ritmo descendió y el Coria comenzó a sentirse más cómodo sobre el césped. Los celestes equilibraron la posesión y, en el minuto 25, aprovecharon la pasividad defensiva local para generar su ocasión más clara de la primera mitad. Álex Blanco ejecutó con rapidez un saque de banda en campo contrario y encontró a Palacín con un pase en profundidad. El delantero chutó cruzado, Embadje despejó con una buena estirada y Alberto Moreno cabeceó el rechace hacia el centro de la portería, donde el guardameta ya había recuperado la posición.

El intenso calor obligó a detener el encuentro para realizar la pausa de hidratación. El Lugo regresó con más energía y volvió a acercarse al gol mediante un centro de Lucero que Dauda no pudo cabecear por centímetros en la frontal del área pequeña.

Antes del descanso, Iván Ramos volvió a poner en apuros a los locales. El jugador de Cervera robó el balón a Embadje junto a la línea de fondo y dejó al portero en el suelo, pero tardó demasiado en decidir cómo finalizar. El propio guardameta reaccionó desde el césped y consiguió arrebatarle la pelota.

El Coria da un paso adelante

El comienzo de la segunda mitad resultó esperanzador para el conjunto cauriense, que asumió la posesión y provocó varios errores en la salida del Lugo. Edu Llorente probó suerte en el min. 50 con un disparo tras conducción que no encontró portería.

Poco después, el árbitro revisó en el monitor una posible mano de Álex Blanco dentro del área y descartó el penalti. Superado el susto, Arcos respondió con un remate desde la frontal que golpeó en un defensor local y terminó en córner.

Los cambios introducidos por Borja Fernández permitieron al Lugo recuperar parte de la iniciativa, aunque las ocasiones más peligrosas continuaron siendo del Coria. Una rápida transición por la izquierda acabó con un pase cruzado hacia Gallastegi, pero Embadje salió con decisión y tapó el remate del atacante, que estuvo muy cerca de adelantar a los celestes.

El descuento decide el partido

El Coria no se conformó con la posibilidad de sumar su primer punto a domicilio y siguió buscando la victoria. Rafa Núñez puso un centro hacia Benji que el atacante no alcanzó por muy poco y el balón pasó cerca de la escuadra.

Gallastegi volvió a intentarlo con un disparo desde la frontal que desvió un defensa. Poco después, Ulloa arrebató el balón al jugador de Otxandio cuando se disponía a culminar otra llegada que podía haber dado la victoria al conjunto cauriense.

El Coria encerró al Lugo mediante una secuencia de tres saques de esquina, pero falló en la vigilancia defensiva y terminó pagando muy caro el riesgo asumido. Embadje lanzó el contragolpe definitivo hacia la carrera de Berzal, que aprovechó el espacio generado por la pugna de Álex Costa con uno de los centrales y envió un potente disparo a la escuadra.

El 1-0 en la prolongación dejó sin premio a un Coria que había competido con seriedad, había crecido con el paso de los minutos y dispuso de oportunidades para adelantarse. El equipo de Rai Rosa sufrió así un castigo excesivo y sumó su segunda derrota de la temporada, ambas lejos de La Isla.