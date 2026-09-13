El Don Benito se gusta y firma un pleno perfecto

FICHA TÉCNICA 3-DON BENITO: Cesar Llera, Raúl castro, Rubén Sánchez, Brian Velázquez (Lolo Pavón, min. 73), Philip (Samu Gomis, min. 60), Keita, Carlos López (Nacho Goma, min. 60), Emmanuel, Antonio Pavón (Mancha, min. 65), Sergio Alonso (Asier, min. 60), Nando Copete. 0-LAS PALMAS ATLÉTICO: Jorge Valverde, Coro, Trespalacios, Valentino, Diego Martín (Aidan, min. 35), Cáceres (Josito, min. 80), Biel, Viera, Kilian (Rivanes, min. 76), Johan Guedes (Arturo, min. 46), Ian (Tomás, min. 46). GOLES: 1-0 Antonio Pavón (min. 21); 2-0 Copete (min. 43); 3-0 Emmanuel (min. 56). ÁRBITRO: Alejandro Nogueras (Comité de Andalucía), amonestó al local Carlos López y a los visitantes Coro, Trespalacios y Viera. INCIDENCIAS: Encuentro correspondiente a la segunda jornada de liga del grupo cuarto de Segunda Federación disputado en el Vicente Sanz ante l1.000 espectadores.

El Don Benito ha empezado la temporada con hambre. Dos partidos, dos victorias, seis puntos y la sensación de que el equipo de José Carlos Prieto ‘Canica’ sabe perfectamente a qué quiere jugar. Este domingo lo volvió a demostrar ante Las Palmas Atlético, al que derrotó por un contundente 3-0 en un encuentro muy completo de los rojiblancos.

El filial canario tuvo más balón durante algunas fases del partido, pero la posesión fue poco más que un dato estadístico. El Don Benito esperaba bien plantado, cerraba espacios y cada vez que encontraba metros para correr transmitía mucho más peligro que su rival.

Y por el costado derecho apareció una de las grandes pesadillas de la tarde para la defensa visitante: Antonio Pavón. El extremo fue protagonista desde el inicio, incisivo, vertical y siempre dispuesto a atacar la espalda de los defensores.

Precisamente de esa manera nació el primer gol. En el minuto 21, Pavón interpretó a la perfección un balón profundo, ganó la espalda a la zaga amarilla y, ya delante del portero, no perdonó para hacer el 1-0.

El Don Benito olió sangre. Solo un minuto después, Copete estuvo a punto de ampliar la renta con un remate dentro del área que acabó estrellándose en el palo. Las Palmas intentó dar un paso adelante y tuvo algún acercamiento, incluido uno peligroso de Kilian, pero César Llera vivía una tarde bastante tranquila.

Tormenta ofensiva

Mientras tanto, cada transición local llevaba amenaza. Pavón dispuso todavía de dos buenas ocasiones para aumentar la ventaja antes de volver a ser decisivo poco antes del descanso. Una contra perfectamente ejecutada terminó con el balón en sus botas y su pase permitió a Copete firmar el 2-0.

Incluso pudo marcharse el Don Benito al vestuario con una renta todavía mayor. En el añadido de la primera mitad, Emmanuel culminó otro contragolpe vertiginoso con un disparo que salió rozando el marco.

Lo que no había entrado antes del descanso encontró portería poco después de la reanudación. A los doce minutos de la segunda mitad, Emmanuel volvió a atacar el espacio, recibió en ventaja, encaró al guardameta y resolvió para poner el 3-0.

A partir de ahí, el Don Benito jugó también con el marcador. Supo bajar las revoluciones, protegerse con balón cuando tocaba y evitar cualquier intento de reacción de Las Palmas Atlético. No hubo sufrimiento ni concesiones innecesarias.

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El pitido final confirmó algo más que una victoria. El Don Benito firma un seis de seis, se instala en la zona más alta de la clasificación y comienza la temporada dejando muy buenas sensaciones. Apenas van dos jornadas, pero el arranque rojiblanco invita a mirar hacia adelante con optimismo.