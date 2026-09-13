El Moralo sigue como el gran animador del inicio en la Tercera extremeña

Se ha convertido el Moralo en el inesperado animador de la Tercera Federación extremeña. Después de ganar al Villanovense, volvió a remontar un marcador en contra para superar al Jaraíz (2-3). También suman seis puntos, en dos jornadas, el Llerenense, el Azuaga (líder por diferencia de goles) y el recién ascendido Zafra que porta momentáneamente la vitola de equipo revelación. Quintana, Villanovense, Guadiana y Montijo son los únicos que todavía no han puntuado. Al sábado se adelantó el partido Guadiana 0-Villafranca 2 (Seydou y Ernesto).

Azuaga 2-Montijo 0

Sólido inicio de liga para el equipo azuagueño que volvió a ganar y suma pleno de puntos en un inspirado inicio de campeonato. Esta vez lo hizo ante su afición, superando a un Montijo que por su parte sigue sin estrenar su casillero. Leo Bolo en la primera parte (min. 25) y Juanillo en la segunda (min. 78) fueron los autores de los tantos del triunfo local.

Zafra 4-Pueblonuevo 1

Brillante arranque liguero del equipo segedano, con pleno de puntos tras su ascenso a Tercera y encontrando a Juanjo Chavalés como referencia anotadora. Hizo uno en la primera jornada y dos esta vez en una goleada clara para el Zafra. Antes del descanso Chavalés hizo el 1-0 (min. 11) y en la segunda incrementaron la cuenta Paco Cantal de penalti (min.52) y de nuevo Juanjo Chavalés (min. 55). Recortó distLancias Iván Sánchez con el 3-1 (min. 68) y en el descuento cerró la victoria local el gol de Chiscano.

Villanovense 0-Llerenense 1

En uno de los duelos más destacados de la jornada se llevó el equipo de Llerena los tres puntos en su visita a Villanueva de la Serena. El único tanto del partido se lo adjudicó el acta arbitral al local Caicedo en propia meta en el minuto 9. Cero puntos ahora para el Villanovense en tramo del calendario y seis para el Llerenense, con la portería a cero, en claro contraste entre la trayectoria de ambos equipos en esta categoría.

Cabeza del Buey 0-Jerez 1

Uno de los resultados más llamativos de la jornada, con este traspié en casa del equipo caputbovense. Los de Jerez de los Caballeros han aumentado notablemente su rendimiento de la pasada temporada, colocándose entre los equipos con cuatro puntos que persiguen al grupo cabecero. Azael, en el minuto 35 de juego, anotó el único tanto del partido de este domingo..

Jaraíz 2– Moralo 3

Perfecto inicio liguero del equipo de Navalmoral de la Mata que ha ganado a Villanovense y Jaraíz para sumar dos triunfos de enorme valor. Los jaraiceños completan dos partidos jugados en su campo con esta dolorosa derrota en el derbi. Fabio adelantó al Jaraíz (min, 16) pero antes del intermedio el Moralo le dio la vuelta al resultado con los tantos de Carlos Cinta (min. 22) y Trini (min. 28). Doblete de Cinta con el 1-3 (min. 46) y emoción hasta el final con el 2-3 anotado por Taly (min. 65).

Puebla 2 -Castuera 0

Doblete de otro ilustre veterano para que los puntos se quedaran en Puebla de la Calzada. Julio Rodao anotó los dos tantos locales (minutos 24 y 86) que permitieron que su equipo siga sumando en este tramo inicial de campeonato, ahora con cuatro puntos. El Castuera perdió y no marcó, después de haber celebrado con una goleada en casa su regreso a Tercera.

Gévora 4-Plasencia 2

Remontada inicial al tanto que adelantaba a los visitantes, para la victoria del Gévora que consiguió así reponerse tras la goleada que sufrió en la primera jornada. El Plasencia sigue sin ganar en su regreso a Tercera. Alasana puso el 0-1 (min. 14) pero ya al descanso ganaba el Gévora con los tantos de Benja (min. 25) y César (min. 45). El propio César incrementó la cuenta local (min, 49) y la redondeó Rume (min. 68). Alasana en el descuento repitió como goleador para los placentinos.

Santa Amalia 3-Quintana 0

Triunfo claro del equipo amaliense que da mayor valor al empate que sumó como visitante en la primera jornada. A los de Quintana de la Serena les está costando adaptarse a la categoría y no han sumado aún. Al descanso 1-0 y la cuenta se incrementó tras la reanudación con dos nuevos tantos para un Santa Amalia que además no ha encajado ningún gol en sus dos partidos disputados. Canito, Humaru y Papo anotaron.