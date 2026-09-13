Nieves Gemio, primera española de su grupo de edad en el Mundial Ironman 70.3 de Niza

Nieves Gemio completó en Niza su tercer Campeonato del Mundo Ironman 70.3 consecutivo. La triatleta de Alburquerque, integrante del Club Triatlón Don Benito, cruzó la meta en 5 horas, 51 minutos y 2 segundos y fue la primera española de la categoría de 35 a 39 años.

Gemio concluyó en la 81ª posición de un grupo formado por 370 participantes. El resultado prolonga su regularidad en la gran cita internacional de la media distancia después de haber finalizado también los Mundiales de Taupo en 2024 y Marbella en 2025.

Una remontada sobre la bicicleta

La competición comenzó a las 7.30 horas con los 1.900 metros de natación en aguas de Niza. La extremeña completó el primer segmento en 37 minutos antes de afrontar el tramo más exigente del recorrido: cerca de 93 kilómetros de ciclismo por los Alpes Marítimos.

Nieves Gemio, tras la competición en Niza. / Cedida

El perfil de la bicicleta concentraba casi 1.300 metros de desnivel positivo en los primeros 36 kilómetros. Gemio respondió a la dureza del trazado con un parcial de 3 horas y 23 minutos que le permitió remontar 23 posiciones. «Ha sido un circuito muy duro y exigente, pero he disfrutado mucho de las trazadas y las bajadas», explicó al término de la prueba.

El calor endurece la media maratón

La carrera a pie se desarrolló por el paseo de los Ingleses, junto al mar. Gemio cubrió los 21,1 kilómetros en 1 hora y 42 minutos y ganó otras cuatro posiciones hasta asegurar el 81º puesto de su categoría. Las altas temperaturas y la humedad elevaron la exigencia en el último sector. «En la media maratón hemos sufrido un poco más por el calor y la humedad», reconoció.

La alburquerqueña se mostró satisfecha tanto con el resultado como con la consistencia mantenida durante toda la competición. «Estoy muy contenta y feliz de haber podido vivir esta experiencia», señaló tras alcanzar la meta en Niza.

Cascais, última parada de la temporada

Tras completar su tercer Mundial Ironman 70.3 seguido, Gemio afrontará ahora un periodo de descanso y recuperación antes de preparar su último objetivo del curso. La extremeña cerrará la temporada en octubre con el Ironman de Portugal-Cascais, esta vez sobre la distancia completa.