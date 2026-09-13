La plaza Mayor de Cáceres disfruta con las canastas

La plaza Mayor de Cáceres se convirtió este domingo en una pista de baloncesto al aire libre. Más de 5.500 personas pasaron por la novena parada del Circuito 3x3 CaixaBank, una cita que reunió a 356 jugadores de 66 equipos y en la que se disputaron 105 partidos.

El circuito regresó así a Cáceres después de su paso por la ciudad en 2024. Desde primera hora, las pistas instaladas en la plaza Mayor acogieron encuentros y actividades bajo el lema «Juega y Vive el Baloncesto».

Más de 1.000 triples solidarios

La jornada tuvo una vertiente solidaria. Los participantes superaron los 1.000 triples anotados, una cifra vinculada a la iniciativa del Triple Solidario. A través de ella, la Fundación «la Caixa» destinará fondos a ASCAPAS, la Asociación Cacereña de Padres y Amigos de los Sordos.

El alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, destacó la posibilidad de convertir la plaza Mayor en un espacio dedicado al deporte y a los más jóvenes. El regidor enmarcó la celebración en un año especial para la ciudad, que conmemora el 40 aniversario de su declaración como Patrimonio de la Humanidad.

«Poder estar aquí en nuestra plaza Mayor, con tantos cacereños y extremeños practicando deporte y con tanta gente joven es un auténtico privilegio», señaló Mateos.

Las autoridades, con la presencia de Fernando Romay. / FEXB

Una cita consolidada

Por su parte, el director comercial de Red de CaixaBank en Extremadura, César Corcho, incidió en el carácter abierto y solidario de la iniciativa y recordó que Cáceres repite como sede después de 2024. También vinculó la cita con la condición de Ciudad Europea del Deporte que ostenta Cáceres.

El presidente de honor de la Federación Extremeña de Baloncesto, Jesús Luis Blanco, resaltó el marco elegido, mientras que Fernando Romay, embajador de la Federación Española, puso en valor el papel de las familias que acompañan a los jugadores.

La cita cacereña fue la novena de las once paradas previstas en el Circuito 3x3 CaixaBank 2026. El calendario continuará el próximo 19 de septiembre en Valladolid.