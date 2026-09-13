La reacción del Cacereño Femenino no tiene premio

3 Real Sociedad B: Ugartenendia; Etxebeste, Soroa, Azpirotz (Etxeberria, 39’), Zunzunegui; Vidal (Esteberena, 73’), Arrondo, Aranburu (Murillo, 73’), Casamayor (Urdampilleta, 73’), Gorrochategui (Mugabure, 57’) y Ruiz. 2 Cacereño Femenino: Alcalde; López Rico, Árevalo (Caparroz, 60’), Lezcano (Sánchez Romero, 46’), Fernández Nieto; Mielgo, Carrillo (Morán, 60’), Varela (Suárez, 80’), Jiménez, Acedo y Bonilla (Yoshimura, 46’). Goles: 1-0 (27’) Gorrochategui. 2-0 (66’) Casamayor. 3-0 (76’) Arrondo. 3-1 (90’) Morán. 3-2 (92’) Fernández Nieto. Árbitra: Sara Fernández Ceferino. Amonestó a Aranburu, Vidal y Soroa (Real Sociedad B); a Lezcano y López Rico (Cacereño). Sin expulsiones. Incidencias: Instalaciones de Zubieta Z4. San Sebastián-Donostia. Partido de la primera jornada de la Primera Federación Femenina.

El Cacereño Femenino inició esta temporada en la Primera Federación con una derrota por 3-2 ante la Real Sociedad B en Zubieta, en un partido en el que tuvo opciones para puntuar, pero que no hubo suerte, pese a la capacidad de reacción del conjunto extremeño.

Las locales impusieron desde el inicio un ritmo alto y un control del balón más preciso. El Cacereño, sin embargo, salió a competir y generó las primeras sensaciones positivas con un córner temprano y una falta lanzada por Sara Carrillo que se estrelló en el larguero. Fue la acción más clara del primer tramo y dejó entrever que el equipo de Ernesto Sánchez podía hacer daño a balón parado.

La Real Sociedad B terminó por encontrar el camino del gol a través de June Gorrochategui. El tanto local obligó al Cacereño a reorganizarse. El equipo extremeño mantuvo el orden defensivo y buscó salidas rápidas, aunque la presión de las vascas dificultó la circulación del balón en zonas de creación.

Segunda parte

Tras el descanso, el Cacereño intentó ganar metros y aportar más presencia ofensiva. Los cambios permitieron refrescar el centro del campo y las bandas, y el equipo mostró mayor intensidad en la recuperación. Aun así, la Real Sociedad B aprovechó su superioridad técnica para ampliar la ventaja con dos goles consecutivos de Irune Casamayor e Intza Arrondo, que parecieron sentenciar el encuentro.

Con el marcador en 3-0, el Cacereño no se descompuso. Al contrario, elevó el nivel de agresividad y generó las mejores sensaciones del partido en los minutos finales. Yanira Morán, entrada desde el banquillo, recortó distancias y dio oxígeno al equipo.

Poco después, Ana Fernández Nieto, una de las referencias del once, firmó el 3-2 y dejó el resultado más ajustado. El Cacereño mostró en Zubieta dos caras: una primera parte de adaptación y contención frente a un rival más rodado, y una segunda de carácter y reacción cuando el partido parecía perdido.