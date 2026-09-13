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Fútbol. Primera Federación femenina

La reacción del Cacereño Femenino no tiene premio

El equipo de Ernesto Sánchez merece más ante la Real Sociedad B, pero termina perdiendo

Lance del encuentro de este domingo en Zubieta

Lance del encuentro de este domingo en Zubieta / Giovanni Batista

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ÁREA 11

San Sebastián

3 Real Sociedad B: Ugartenendia; Etxebeste, Soroa, Azpirotz (Etxeberria, 39’), Zunzunegui; Vidal (Esteberena, 73’), Arrondo, Aranburu (Murillo, 73’), Casamayor (Urdampilleta, 73’), Gorrochategui (Mugabure, 57’) y Ruiz.

2 Cacereño Femenino: Alcalde; López Rico, Árevalo (Caparroz, 60’), Lezcano (Sánchez Romero, 46’), Fernández Nieto; Mielgo, Carrillo (Morán, 60’), Varela (Suárez, 80’), Jiménez, Acedo y Bonilla (Yoshimura, 46’).

Goles: 1-0 (27’) Gorrochategui. 2-0 (66’) Casamayor. 3-0 (76’) Arrondo. 3-1 (90’) Morán. 3-2 (92’) Fernández Nieto.

Árbitra: Sara Fernández Ceferino. Amonestó a Aranburu, Vidal y Soroa (Real Sociedad B); a Lezcano y López Rico (Cacereño). Sin expulsiones.

Incidencias: Instalaciones de Zubieta Z4. San Sebastián-Donostia. Partido de la primera jornada de la Primera Federación Femenina.

El Cacereño Femenino inició esta temporada en la Primera Federación con una derrota por 3-2 ante la Real Sociedad B en Zubieta, en un partido en el que tuvo opciones para puntuar, pero que no hubo suerte, pese a la capacidad de reacción del conjunto extremeño.

Las locales impusieron desde el inicio un ritmo alto y un control del balón más preciso. El Cacereño, sin embargo, salió a competir y generó las primeras sensaciones positivas con un córner temprano y una falta lanzada por Sara Carrillo que se estrelló en el larguero. Fue la acción más clara del primer tramo y dejó entrever que el equipo de Ernesto Sánchez podía hacer daño a balón parado.

La Real Sociedad B terminó por encontrar el camino del gol a través de June Gorrochategui. El tanto local obligó al Cacereño a reorganizarse. El equipo extremeño mantuvo el orden defensivo y buscó salidas rápidas, aunque la presión de las vascas dificultó la circulación del balón en zonas de creación.

Segunda parte

Tras el descanso, el Cacereño intentó ganar metros y aportar más presencia ofensiva. Los cambios permitieron refrescar el centro del campo y las bandas, y el equipo mostró mayor intensidad en la recuperación. Aun así, la Real Sociedad B aprovechó su superioridad técnica para ampliar la ventaja con dos goles consecutivos de Irune Casamayor e Intza Arrondo, que parecieron sentenciar el encuentro.

Con el marcador en 3-0, el Cacereño no se descompuso. Al contrario, elevó el nivel de agresividad y generó las mejores sensaciones del partido en los minutos finales. Yanira Morán, entrada desde el banquillo, recortó distancias y dio oxígeno al equipo.

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Poco después, Ana Fernández Nieto, una de las referencias del once, firmó el 3-2 y dejó el resultado más ajustado. El Cacereño mostró en Zubieta dos caras: una primera parte de adaptación y contención frente a un rival más rodado, y una segunda de carácter y reacción cuando el partido parecía perdido.

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