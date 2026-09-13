José María Ruiz impone su ley en el V Slalom de Jaraíz de la Vera

José María Ruiz regresó a la competición con victoria en el V Slalom de Jaraíz de la Vera. El campeón extremeño volvió a mostrarse intratable al volante de su Mazda MX-5 y se impuso con 2,5 segundos de ventaja sobre Diego García, su rival más próximo, que compitió con el mismo modelo.

La cita reunió a 25 equipos, una participación destacada en un momento complicado para esta especialidad tanto en el ámbito regional como en otras federaciones. La Escudería Cencerro Competición sacó adelante una prueba valedera para el Campeonato de Extremadura de Slalom de Turismos, el Trofeo de Promoción y el Campeonato de Castilla-La Mancha de Slalom.

El calor volvió a acompañar a pilotos y público en una jornada marcada también por el ambiente en el recinto. El inicio sufrió un ligero retraso, aunque la competición se desarrolló después sin incidencias reseñables. La última manga, disputada ya de noche, añadió un atractivo especial al espectáculo.

Ruiz domina la clasificación absoluta

Por detrás de los dos Mazda, Raúl Contador Merino mejoró su registro en la segunda manga, pero no pudo pasar de la tercera posición. Víctor Pascual reaccionó tras una mala primera tentativa y terminó cuarto, por delante de Raúl Contador Caballero. Manuel Fernández completó la sexta plaza. Los cuatro compitieron con un Citroën Saxo.

Jorge Romero amplía su ventaja en Promoción

En el Trofeo de Promoción, Jorge Romero logró el triunfo con su Peugeot 106 Sport pese a no mejorar su tiempo en la segunda manga. El resultado le permite aumentar su ventaja al frente de la clasificación provisional. Manuel Hernández, con un Peugeot 206 GTI, acabó segundo a poco más de un segundo del vencedor.

La pelea por el tercer puesto fue mucho más ajustada. Manuel Palacios se hizo con el último lugar del podio por solo 138 milésimas sobre Juan Francisco García. David Herrera, al volante de un Renault Mégane, tuvo que conformarse con el registro de la primera manga al no marcar tiempo en la última, aunque pudo conservar la quinta posición.

Fredi López, único participante en Car Cross

Fredi López fue el único piloto inscrito en la categoría de Car Cross. Con su LaBase SX01 firmó, además, el mejor registro de toda la jornada al detener el cronómetro en 1:49.515.

El Campeonato de Extremadura de Slalom regresará el 18 de octubre con la disputa del X Slalom de Malpartida.