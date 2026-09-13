Automovilismo
José María Ruiz impone su ley en el V Slalom de Jaraíz de la Vera
El piloto del Mazda MX-5 se adjudicó la victoria en una prueba que reunió a 25 equipos y cerró su última manga de noche
José María Ruiz regresó a la competición con victoria en el V Slalom de Jaraíz de la Vera. El campeón extremeño volvió a mostrarse intratable al volante de su Mazda MX-5 y se impuso con 2,5 segundos de ventaja sobre Diego García, su rival más próximo, que compitió con el mismo modelo.
La cita reunió a 25 equipos, una participación destacada en un momento complicado para esta especialidad tanto en el ámbito regional como en otras federaciones. La Escudería Cencerro Competición sacó adelante una prueba valedera para el Campeonato de Extremadura de Slalom de Turismos, el Trofeo de Promoción y el Campeonato de Castilla-La Mancha de Slalom.
El calor volvió a acompañar a pilotos y público en una jornada marcada también por el ambiente en el recinto. El inicio sufrió un ligero retraso, aunque la competición se desarrolló después sin incidencias reseñables. La última manga, disputada ya de noche, añadió un atractivo especial al espectáculo.
Ruiz domina la clasificación absoluta
Por detrás de los dos Mazda, Raúl Contador Merino mejoró su registro en la segunda manga, pero no pudo pasar de la tercera posición. Víctor Pascual reaccionó tras una mala primera tentativa y terminó cuarto, por delante de Raúl Contador Caballero. Manuel Fernández completó la sexta plaza. Los cuatro compitieron con un Citroën Saxo.
Jorge Romero amplía su ventaja en Promoción
En el Trofeo de Promoción, Jorge Romero logró el triunfo con su Peugeot 106 Sport pese a no mejorar su tiempo en la segunda manga. El resultado le permite aumentar su ventaja al frente de la clasificación provisional. Manuel Hernández, con un Peugeot 206 GTI, acabó segundo a poco más de un segundo del vencedor.
La pelea por el tercer puesto fue mucho más ajustada. Manuel Palacios se hizo con el último lugar del podio por solo 138 milésimas sobre Juan Francisco García. David Herrera, al volante de un Renault Mégane, tuvo que conformarse con el registro de la primera manga al no marcar tiempo en la última, aunque pudo conservar la quinta posición.
Fredi López, único participante en Car Cross
Fredi López fue el único piloto inscrito en la categoría de Car Cross. Con su LaBase SX01 firmó, además, el mejor registro de toda la jornada al detener el cronómetro en 1:49.515.
El Campeonato de Extremadura de Slalom regresará el 18 de octubre con la disputa del X Slalom de Malpartida.
- Muere un ganadero de 68 años tras caerle varias pacas de paja en una finca en Berzocana
- Juan Carlos Bermejo, el bombero de Cáceres que se lanzó a la televisión para encontrar el amor
- Muere un joven de 23 años en un accidente de moto en Oliva de Mérida
- Extremadura pide frenar las importaciones de aceite de oliva sin aranceles si perjudican a los productores
- El Cristo Negro vuelve a salir este domingo en Cáceres: horario y recorrido de una procesión extraordinaria
- Arrancan Las Noches del Patrimonio: Cáceres se vuelca con la música, la danza y la cultura
- La familia de la joven atropellada mortalmente en Cáceres impugna la absolución por alcohol y la atenuante de confesión
- Oliva de Mérida decreta luto oficial por la muerte de un joven de 23 años en un accidente de moto