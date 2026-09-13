El Sport suma su primer punto tras perdonar al Athletic B

Ficha técnica: 0 - SPORT EXTREMADURA: Elena de Toro; Claudia, Maria Gómez, Anlly, Saioa, Felicité (Alba Zafra, min. 66), Miri Labrador, Amanda, Estefa, Montilla (Ana Herrera, min. 55), Belén Martínez. 0 - ATHLETIC B: Elene; Irati, Bordagaray, Bengoa, Iraia Fernández (Nagore Garro, min. 46), Torrontegui, Uranga (Ochandiano, min. 65), Maialen (Irati Martín, min. 73), Enara (López de Guereñu, min. 65), Ainhoa Oliva (Ainhize, min. 84), Aliza. ÁRBITRO: Josefa Gómez (andaluza). Amonestó a las locales Claudia y Belén Martínez y al técnico visitante Ander Ojanguren. INCIDENCIAS: En torno a 500 espectadores en las Instalaciones Deportivas Municipales El Vivero.

El Waybe-Sport Extremadura arrancó su andadura en Primera Federación Femenina con un empate sin goles ante el Athletic Club B en un partido en el que hizo méritos para llevarse la victoria. El conjunto que dirige Juan Carlos Antúnez dominó buena parte del encuentro, generó las ocasiones más claras y vio cómo un penalti detenido en el minuto 82 impedía que los tres puntos se quedaran en El Vivero.

Desde el inicio, el cuadro verdinegro asumió la iniciativa y trató de imponer su ritmo frente a un filial bilbaíno bien ordenado. El Sport consiguió instalarse con frecuencia en campo rival y fue acumulando llegadas, aunque le faltó acierto en los metros finales para transformar su superioridad en ventaja.

Estefa tuvo la victoria

El encuentro mantuvo la igualdad durante toda la segunda mitad, pero el desenlace pudo cambiar a ocho minutos del final. Estefa asumió la responsabilidad desde los once metros tras señalarse un penalti a favor de las locales, aunque la guardameta del Athletic acertó con la dirección del lanzamiento y sostuvo el empate.

Lejos de venirse abajo, el Sport Extremadura insistió hasta el pitido final. Las pacenses continuaron buscando el gol en los últimos minutos, aunque el balón volvió a resistirse y el marcador ya no se movió.

El reparto de puntos deja un sabor agridulce para las de Juan Carlos Antúnez, que estrenaron su casillero en la categoría con una actuación convincente en lo que a juego y sensaciones respecta. La imagen ofrecida, la capacidad para generar ocasiones y el protagonismo con balón invitan al optimismo de cara a una temporada en la que el equipo aspira a consolidarse en la competición.

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Las verdinegras afrontarán la segunda jornada del campeonato el próximo domingo a las 12.00, de nuevo en casa, ante un Club Atlético Osasuna que empató a tres ante el Real Madrid B.

Fuente: La Crónica de Badajoz