El Cacereño pedirá a la Federación horarios más adecuados para mitigar el calor

El Cacereño ultima durante este lunes un escrito dirigido a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para solicitar que los horarios de sus partidos como local en Primera Federación tengan en cuenta las condiciones climatológicas de Cáceres y permitan, en la medida de lo posible, mitigar los efectos de las altas temperaturas sobre quienes acuden al Príncipe Felipe, según ha podido saber El Periódico Extremadura.

El descontento, que no es exclusivo del CPC (el Extremadura también se queja de los horarios, el próximo a las 16.00 horas), llega después de lo ocurrido el pasado domingo en el encuentro frente a la Cultural Leonesa, disputado a las 18.15 horas y marcado por el fuerte calor. Durante la tarde se registraron varias incidencias en la zona de Preferencia, donde también se encuentran situadas las cabinas de prensa. Entre las personas que necesitaron atención por parte de las asistencias médicas estuvo un periodista desplazado desde León, además de varios aficionados ubicados en esa grada.

La cuestión, por tanto, no se limita a las condiciones en las que trabajan los medios de comunicación, sino que afecta también al público y especialmente a los espectadores situados en Preferencia. Del mismo modo, a los principales protagonistas, los futbolistas.

Una solución provisional para las cabinas

Mientras tanto, el Cacereño trabaja en diferentes alternativas para dar una solución a las extremas condiciones de las cabinas de prensa, que han quedado especialmente expuestas a las altas temperaturas, incluso con el interior sometido a varios grados más que fuera de ellas, al punto de convertirse en un auténtico horno. Este periódico incluso decidió abandonar la suya y hacer el trabajo desde la redacción al no darse unas condiciones mínimas.

El problema está relacionado también con el retraso en la instalación de la cubierta de Preferencia, una actuación que, según la versión del club, no ha podido ejecutarse todavía por motivos ajenos a la propia entidad. La ausencia de esa cubierta hace que tanto los espectadores de esa grada como las cabinas sufran de forma directa la incidencia del sol en los partidos que se disputan por la tarde.

El escrito va acompañado además de un informe médico con el que se pretende reforzar la petición para que las condiciones climatológicas de Cáceres sean tenidas en cuenta a la hora de fijar los horarios de los partidos como local.

El próximo partido, a las 18.45 horas

La situación puede volver a repetirse en el siguiente compromiso del conjunto verde en el Príncipe Felipe. El Cacereño recibirá al Arenas el próximo domingo a las 18.45 horas, una franja en la que el calor todavía puede tener una incidencia importante.

La intención es que, especialmente durante las primeras jornadas de la temporada y mientras persistan las altas temperaturas, los horarios permitan reducir en lo posible la exposición al calor de futbolistas, aficionados, trabajadores y medios de comunicación.