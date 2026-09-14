Doce detenidos tras una pelea entre ultras antes del Xerez-Badajoz

La Policía Nacional ha detenido a doce personas, nueve de ellas procedentes de Badajoz y tres de Jerez de la Frontera, por su presunta implicación en una riña tumultuaria registrada antes del encuentro de entre el Xerez y el Badajoz. Entre los arrestados figura un menor de 17 años.

Los hechos ocurrieron en la Plaza Madre de Dios de Jerez, donde, según la información facilitada por la Policía, se produjo un enfrentamiento en el que participaron alrededor de 30 personas armadas con palos y otros objetos contundentes. Durante el altercado también se habrían escuchado varias detonaciones, lo que motivó la activación del dispositivo policial desplegado con motivo del partido.

Tras recibir el aviso a través de la Sala 091, los agentes localizaron indicios de que parte de los implicados se había refugiado en el aparcamiento subterráneo de la plaza. La Policía estableció entonces un cierre de todas las salidas del recinto antes de acceder a su interior, donde interceptó a nueve personas, algunas de las cuales trataron de ocultarse o escapar al detectar la presencia policial.

Aparentes restos de sangre

Durante la intervención fueron incautados numerosos palos de madera y otros objetos que, según los investigadores, podrían haber sido utilizados en la pelea. Algunos de esos palos presentaban aparentes restos de sangre, un extremo que formará parte de la investigación abierta para esclarecer lo sucedido.

El operativo concluyó con la detención de doce personas por un presunto delito de riña tumultuaria. Los arrestados fueron trasladados a dependencias policiales, donde permanecieron bajo custodia hasta ser puestos a disposición de la autoridad judicial.

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El incidente se produjo en el marco del dispositivo especial de seguridad organizado ante el desplazamiento de seguidores de ambos equipos, una planificación habitual en encuentros considerados de riesgo. La rápida actuación conjunta de la Policía Nacional y la Policía Local de Jerez permitió contener la situación y evitar que el enfrentamiento se extendiera en las horas previas al partido disputado en el estadio de Chapín.