El Don Benito pisa fuerte, pero sin levantar los pies del suelo

El Don Benito podía permitirse este lunes mirar la clasificación y sonreír. Dos jornadas, dos victorias, seis puntos y un 3-0 ante Las Palmas Atlético que dejó muy buenas sensaciones en el Vicente Sanz. José Carlos Prieto ‘Canica’, sin embargo, prefirió no hacer demasiadas cuentas. Ni siquiera las de la permanencia.

“Ni 45 ni 39”. La respuesta del técnico resume bastante bien el mensaje que quiso dejar después del partido. Por mucho que el arranque invite al optimismo, en el vestuario rojiblanco nadie quiere correr más de la cuenta. “Lo único que tenemos que mirar son los tres puntos de la semana que viene”, insistió.

Y eso significa Chapín. Un escenario de los que pesan y una nueva prueba para un Don Benito que ha empezado demostrando que sabe desenvolverse de distintas maneras. En Lebrija remontó ante el Antoniano; el domingo tuvo paciencia, golpeó cuando tocaba y terminó firmando tres goles ante un filial que obligó a correr mucho y también a sufrir durante algunos tramos.

Precisamente ahí encontró Prieto otra lectura positiva del encuentro. No todo va a ser jugar bonito ni dominar durante 90 minutos. Habrá tardes en las que toque resistir y el entrenador quiere que su equipo también aprenda a convivir con eso.

El 6 de 6, eso sí, nadie se lo quita. Y tampoco las sensaciones que está dejando una plantilla que parece ofrecer alternativas para escenarios muy diferentes. “No somos inferiores a nadie, tampoco mejores”, resumió Prieto antes de dejar otra frase que retrata bien el momento: “No somos mejores que nadie, pero nadie es mejor que nosotros”.

Noticias relacionadas

La fórmula, por ahora, funciona: humildad en el discurso y ambición cuando rueda el balón. El Don Benito ya tiene seis puntos en el bolsillo. Las cuentas para mayo pueden esperar. Esta semana solo interesan tres más, lo del Xerez.