El Extremadura necesita aclimatarse a la categoría

Todos los saltos de categoría tienen una altura considerable. Pero el pasar a la Primera Federación es, posiblemente, de los más exigentes. Lo está comprobando el Extremadura, que pese a haber armado un buen bloque para competir en el grupo primero, todavía necesita tiempo para asimilar los primeros golpes de la temporada. La derrota en Barakaldo confirmó, como ya dijo David Rocha, que en esta categoría «los errores se pagan». El Extremadura no hizo su mejor partido en Lasesarre, pero tampoco lo hizo su rival que, sin embargo, le ganó con un gol aislado. Toca aprender.

La afición azulgrana, acostumbrada a éxitos multiplicados al cuadrado durante los últimos cuatro años, tiene que mantener ahora la paciencia. Desde la llegada de David Rocha en enero, el Extremadura sólo había perdido un partido prácticamente en ocho meses. Ahora, en lo que va de liga, ha perdido dos de los tres primeros. No hay señales para ser alarmistas, pero tampoco las hay para relajarse.

El Extremadura debe aprender los diferentes escenarios que da esta categoría. Jugar en el Francisco de la Hera, el jardín de los azulgranas, exige siempre un contexto muy distinto que en otros campos. Saber interpretarlo va a ser clave en el futuro.

Al Extremadura le están penalizando algunos aspectos del juego como los centros laterales. Ya encajó gol de esa manera tanto en Logroño como en Barakaldo. Y estuvo a punto de encajarlo también ante el Racing de Ferrol en casa. Es un punto a mejorar.

Otro punto a tener en cuenta es encontrar más disparos a portería. Los azulgranas son dominadores del juego y en los tres partidos han tenido más posesión que el rival, pero en este último envite ante el Barakaldo faltaron disparos a portería y más participación de los delanteros.

La nota positiva es el crecimiento de jugadores como Marco Manchón, que está siendo determinante en la construcción del juego.

Bajas

Al Extremadura también se le acumulan los contratiempos. La baja de Gio Zarfino, al que todavía le queda un mes fuera, es un hándicap importante para los de David Rocha. La lesión de Luis Nicolás en Barakaldo le hace ser duda para el partido del domingo ante la Cultural Leonesa, con lo importante que es el concurso del dombenitense. También es seria duda el central Carlos Cordero.

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En cuanto al siguiente partido, el mismo está fijado a las 16.00 horas del domingo. Otra vez se espera que el termómetro supere los 35 grados a la hora del partido, por lo que se espera un calor infernal en el Francisco de la Hera. Todavía se desconoce si Competición hará alguna modificación horaria al respecto por las altas temperaturas, aunque en casos parecidos, nunca se cambió el horario.