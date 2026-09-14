Muchos goles en el inicio de la competición extremeña

Las competiciones ligueras del fútbol sala extremeño tuvieron su estreno este pasado fin de semana con la primera jornada en el grupo 23 de Tercera División. Por otro lado, el próximo sábado comenzará el torneo en ligas estatales para los cinco equipos que Extremadura tiene esta temporada en competiciones nacionales: San Fernando-Garrovilla en Segunda División femenina y en ligas masculinas Grupo López Bolaños-Colegio El Valle y Móstoles-Bambatam Rena en Segunda B y en División de Honor de Juveniles Alcorcón-Jerez y Valdepeñas-Cáceres Uex.

Dos empates en el estreno

Muchos goles y varios partidos con balance equilibrado en la primera jornada de la Tercera masculina extremeña. Uno de los dos empates fue el EF Jarandilla 3-Colegio San José 3, reparto de puntos entre dos equipos que la temporada pasada compitieron en el grupo de cabeza. Roberto Cano 2 y Jorge marcaron los goles del equipo verato, mientras que por el de Cáceres lo hicieron Zancada, Borreguero y Ojalvo.

Y en duelo de cercanía: Casar 3-Cáceres Globalpaint Malpartida 5; victoria del equipo de Malpartida de Cáceres tras su acuerdo de filiación con el Cáceres Universidad. Por los locales marcaron Juan Carlos, Álvaro y un rival en propia meta y por los visitantes Pablo 2, Javier, Antonio y otro autogol.

Y se repitió el mismo marcador en los dos partidos jugados en la comarca del Campo Arañuelo. El Fex Multiseguros Navalmoral venció 6-5 al Albroksa de Badajoz; el gol de la victoria morala llegó en el último minuto para superar al equipo de la capital pacense que siempre llevó la iniciativa en el marcador en su debut en Tercera. Por el NFS goles de Sergio 3, Tori 2 y Jaime y por el pacense Jesús Flecha 2, Daniel López, Torrado y Santiago. Además victoria también 6-5 del Buhersa ante el Burguillos del Cerro en el partido jugado en Talayuela; por el equipo ganador marcaron Tripi 2, Hugo, Carlos Martín, Diego y Dima y por el perdedor Miranda 2, Sergio, Parra y Juan Luis.

Completó el listado de partidos jugados el sábado el Granja 4-Madroñera 1. Clara victoria local con goles de Antonio 2, Javier y Jesús Pila, mientras que el tanto madroñero en su regreso a la categoría fue de un rival en propia puerta.

Más partidos

Por otro lado, tres partidos matinales completaron el domingo la jornada. El Arroyo Ferroluz goleó 9-5 al recién ascendido Ciudad Villanueva del Fresno para colocarse líder, gracias a la diferencia de goles. Por los locales marcaron Mario 4, Suko, Juan, Peque, Asier y Rubén y por los visitantes Poti, Manu, Juanito y un rival en propia meta. Además igualdad en el desarrollo del marcador en el duelo Alfar Salvatierra 1-Jerez 2. La victoria templaria, tras su descenso de Segunda B, llegó con los goles de Jose y Franyi; el tanto local fue obra de Daniel. Y el otro empate de la jornada fue el Torrecillas 4-Ciudad de Almendralejo Moreno Repiso 4. Tantos locales de Adrián, Álvaro, Sergio y Maikel y visitantes de Cándido 3 y Antonio.

El próximo fin de semana se jugará la segunda jornada. San José recibirá al Casar y Cáceres Malpartida a Talayuela. Mientras que, respectivamente, Navalmoral visitará al Almendralejo, Granja al Burguillos y Jarandilla al Jerez. En casa jugarán los tres recién ascendidos: Albroksa-Arroyo, Villanueva del Fresno-Salvatierra y Madroñera-Torrecillas.