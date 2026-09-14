El Gévora tira de autoridad para remontar al Plasencia

El Gévora estrenó su casillero de victorias con una convincente remontada frente al Plasencia (4-2) en un encuentro que confirmó la capacidad de reacción del conjunto de Martín Fernández. Los verdinegros supieron sobreponerse al tempranero gol visitante y construyeron su triunfo desde el dominio del juego, con un inspirado César Robles, autor de dos tantos decisivos, como principal referente ofensivo.

El equipo local asumió la iniciativa desde el pitido inicial y comenzó a merodear el área placentina con un disparo de Álvaro Perera que se marchó alto. Sin embargo, fue el Plasencia quien golpeó primero en su primera llegada clara, cuando Alasana adelantó a los visitantes en el minuto 15.

Lejos de venirse abajo, el Gévora respondió con personalidad. Benja devolvió la igualdad al marcador con un gran gol en el minuto 25 y el conjunto de Martín Fernández monopolizó el balón durante el resto de la primera mitad. Paco González rozó el segundo con un cabezazo y el premio al dominio llegó en el tramo final del primer tiempo. Un duelo ganado dentro del área por el propio Paco González dejó el balón franco para que César Robles firmara un espectacular remate de tijera con el que el Gévora se marchó al descanso por delante.

Sentencia en la segunda parte

La reanudación resultó inmejorable para los locales. Apenas había transcurrido un minuto cuando César Robles volvió a aparecer para culminar una llegada al área con un disparo al primer palo que sorprendió al guardameta placentino y colocó el 3-1.

Con dos goles de ventaja, el Gévora no renunció al ataque. Martín Fernández refrescó el equipo con las entradas de Marcos Beltrán, Adri Maya, Pichón, Jairo y Chonchi, mientras el dominio seguía siendo local. La superioridad quedó reflejada en el minuto 68 con el cuarto tanto, obra de Rume, que prácticamente sentenció el encuentro.

El marcador pudo ser aún más amplio. Paco González dispuso de varias oportunidades para encontrar el premio a su gran partido y Chonchi también estuvo cerca del quinto. Ya en el tiempo añadido, Alasana volvió a marcar para maquillar el resultado y establecer el definitivo 4-2.

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El triunfo permite al Gévora olvidar el revés sufrido en la jornada inaugural frente al Castuera y afrontar con confianza la próxima cita liguera, que llevará al conjunto verdinegro a visitar el campo del Quintana el próximo domingo a las 19.00.

Fuente: La Crónica de Badajoz