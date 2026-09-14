El Mérida saca lecturas positivas de la última derrota

Fran Beltrán terminó el encuentro ante el Mirandés con una mezcla de frustración y orgullo por la respuesta ofrecida por su equipo. El Mérida cayó por 3-4 en un partido en el que llegó a ponerse por delante por dos veces: en la primera parte 2-0 y en la segunda 3-2, y que, según el técnico emeritense, tuvo durante muchos minutos al conjunto romano como dominador. Sin embargo, las concesiones en defensa del área y las acciones polémicas que terminaron con un penalti y una expulsión acabaron siendo decisivas.

"Bien el equipo atacando, bien el equipo presionando y concesiones en defensa de área que, junto a otra cosa, han resultado decisivas”, explicó Beltrán en su valoración inicial, sin hacer notar en demasía su enfado con el colegiado. El entrenador señaló especialmente la capacidad del Mirandés para cargar el área y aprovechar los centros laterales, una circunstancia que el cuerpo técnico ya conocía antes del encuentro.

A pesar del resultado, Beltrán quiso poner en valor la evolución mostrada por el Mérida. “Hay que coger las cosas buenas que ha hecho el equipo. Mejor con balón, llegando más, siendo más agresivo en la presión”, señaló. El técnico insistió en que todavía queda mucho campeonato por delante y que el objetivo pasa por corregir rápidamente los errores detectados. “Tenemos margen de mejora en una serie de cuestiones que tenemos que arreglar y arreglarlas ya. Lo que tenemos es que darle continuidad a las cosas buenas, corregir las cosas malas y así seremos competitivos”, afirmó.

Mejores en el primer acto

El entrenador emeritense consideró que su equipo fue superior durante buena parte de los primeros 45 minutos y destacó la capacidad de reacción tras el descanso. “En la primera parte, los primeros 40 minutos fuimos mejores que ellos. Nos llevamos un castigo muy severo”, apuntó. La reacción, además, no se hizo esperar: el equipo volvió a salir a buscar el partido y consiguió ponerse 3-2 por delante “de una manera justa”.

Luego llegarían las dos acciones polémicas. Primero la expulsión de Martín Solar. El técnico fue contundente:“nos quedamos con un jugador menos en una acción en la que nuestro jugador va a dar un pase. Le ganan la posición, le anticipan”, explicó.

Con superioridad numérica, el Mirandés consiguió el empate y terminaría remontando merced a un penalti en el minuto 93, por un supuesto agarrón de Nacho dentro del área cuando el balón estaba todavía en la banda y no se había producido el centro. La indignación del entrenador aumentó al comparar la jugada con otra acción vista el día anterior en un partido de Primera Federación. “Ayer estaba en casa viendo un partido del mismo grupo con distinto árbitro. El equipo local pide una revisión. Va a verlo. Hay un jugador con la posición perdida que agarra y tira a un jugador del equipo local. Se ve una vez, se ve dos veces, se ve tres veces y no se pita absolutamente nada”, relató.Beltrán contrapuso aquella acción con la señalada al Mérida: “hoy, en la misma competición, se pita una acción con el balón lejos de la zona de influencia sin que se haya producido ningún centro. No hay un empujón. Lo he visto, evidentemente, lo he visto”. Beltrán reconoció el enorme enfado existente en el vestuario, aunque rechazó quedarse anclado en la polémica. “Tengo un vestuario hoy tremendamente dolido, con un nivel de frustración y un sentimiento de injusticia altísimo”, sin embargo, llamó a pasar página cuanto antes: “nos toca tragar veneno hoy, evidentemente, y superarlo”.

A revisar

El técnico también asumió que el Mérida debe revisar sus propios errores. Especialmente, la defensa de los centros laterales:“tenemos que corregirla, tenemos que trabajarla”, reconoció.

En este sentido, recordó que se trata de una línea defensiva completamente nueva y que había ofrecido un buen rendimiento en los dos primeros encuentros. “Hoy, en la defensa de área contra seguramente el equipo que mejor la ataca, no hemos estado de notable”, resumió.

Por último, Beltrán valoró positivamente el debut de Darwin Guagua, al que definió como “un jugadorazo”, pese a admitir que comenzó nervioso y que todavía necesita tiempo para adaptarse. También destacó la actuación de Hugo Sanz, condicionado por una amarilla tempranera y por haber estado tres semanas de baja. El entrenador considera que ambos son piezas con margen de crecimiento dentro de un equipo que, pese a sumar su segunda derrota del campeonato, debe quedarse con las señales positivas mostradas ante uno de los rivales más exigentes de la categoría.

La derrota le hace caer a los puestos de descenso, sin embargo, el equipo ya piensa en la próxima cita, en El Toralín, ante la Ponferradina, el sábado a las 18.45 horas.