Osama: «Espero que sea el primero de muchos goles en el Cacereño»

Osama estrenó su cuenta goleadora esta temporada de la mejor manera posible. El delantero marcó el tanto que dio al Cacereño la victoria ante la Cultural y permitió al conjunto verdiblanco mantener su buen inicio de campeonato. "Estoy contento de haber podido ayudar al equipo con el gol y de que haya servido para dar los tres puntos. Espero que sea el primero de muchos", afirmó tras el encuentro.

Por encima de su actuación individual, el atacante puso el acento en el resultado. "Lo primero y lo importante era sacar los tres puntos aquí en casa. Nos enfrentábamos a un equipo con jerarquía, que acaba de descender de Segunda División, y el equipo ha competido muy bien", explicó.

El delantero consideró que el Cacereño fue creciendo con el paso de los minutos. "En la primera parte hemos competido muy bien y en la segunda creo que hemos estado mejor que ellos. Gracias a eso hemos podido sacar los tres puntos", señaló.

Cobos, coincidente

Una valoración que compartió Julio Cobos. El técnico se mostró especialmente satisfecho con el carácter de su equipo: "Hemos hecho nuevamente un partido muy competitivo y creo que hemos sido superiores al rival". El entrenador reconoció que no hubo demasiadas oportunidades claras, pero sí vio a un Cacereño capaz de imponerse en otros aspectos del juego. "Hemos ganado muchos duelos, hemos llegado mucho por banda y hemos sacado muchas estrategias", resumió.

Precisamente en las acciones a balón parado encontró uno de los pocos aspectos a mejorar. "Sacamos muchas estrategias y no les estamos sacando el rendimiento que deberíamos", lamentó antes de poner en valor el triunfo frente a "un equipo que va a estar en la parte alta de la clasificación".

Fuertes en el Príncipe Felipe

Osama tiene claro que uno de los grandes objetivos del curso pasa por convertir el Príncipe Felipe en un escenario complicado para los rivales. "Donde nos tenemos que hacer más fuertes es en casa", aseguró.

En ese propósito concedió un papel importante a la grada. "La afición nos está ayudando, nos está dando ese plus. Cuando las piernas ya no te responden, ese aliento que te dan ellos hace que puedas sacar los partidos adelante", explicó.

Cobos piensa de forma similar. El técnico recordó las dificultades que tuvo su equipo como local la pasada temporada y considera fundamental cambiar esa dinámica. "Para salvarte es muy importante hacerte fuerte en tu casa y en ese sentido el equipo hasta el momento está respondiendo".

El entrenador, no obstante, no quiso dejarse llevar por el buen arranque ni por los siete puntos sumados de los nueve posibles. "Esto acaba de empezar. Ahora estamos muy contentos, somos todos unos fenómenos, muy guapos y muy grandes, pero vienen tres jornadas en las que los resultados no son buenos y parece que somos los más malos del mundo. Ni una cosa ni otra", advirtió.

Su discurso continúa centrado en la permanencia. Ante la pregunta de si el buen inicio permite mirar hacia los puestos de 'playoff', Cobos fue tajante: "Nuestro objetivo sigue siendo el mismo. Tenemos que sumar los puntos que nos den la salvación lo antes posible".

«Lo difícil es abrir la lata»

Para Osama, el gol supone también una liberación después de haber buscado estrenarse en este inicio de campeonato. "Lo difícil siempre es abrir la lata y espero poder ayudar con goles", afirmó.

Eso sí, el delantero no mide su aportación únicamente por los tantos. "Si no es con goles, siempre lo he dicho, será con trabajo, ayudando al equipo a sacar los partidos adelante. Todo esto es beneficioso para nosotros. Si yo estoy bien, el equipo también".

El Cacereño encontró el premio en una segunda mitad en la que aumentó su presión y logró dificultar mucho más la salida de balón de la Cultural. Cobos decidió no protegerse después de ponerse por delante porque consideraba que su equipo mantenía el control. "Seguíamos apretando muy bien arriba, presionábamos la salida desde su portero y les estaba costando mucho salir. No estábamos sufriendo defensivamente", explicó. De hecho, el entrenador entendió que su equipo pudo haber sentenciado antes: "En alguno de esos robos deberíamos haber hecho más daño, marcar el segundo gol y haber vivido los últimos minutos más tranquilos".

La Copa Federación, otro reto

El triunfo liguero pasa rápidamente a un segundo plano. El Cacereño afrontará este miércoles a las 20.30 horas en el campo del Recreativo de Huelva un nuevo compromiso de la Copa Federación, con la intención de prolongar su buen momento y seguir adelante en una competición que el vestuario no considera secundaria.

Osama dejó claro que la acumulación de encuentros no debe servir de excusa. "Tenemos una plantilla amplia. Da igual quién juegue, lo va a hacer bien», afirmó. El delantero también mostró la ambición con la que viajará el equipo a Huelva: "Iremos allí a ganar porque queremos jugar la Copa del Rey".

Cobos maneja el mismo planteamiento. El entrenador recordó que la amplitud de la plantilla se diseñó precisamente pensando en este tipo de semanas. "Para eso se ha hecho desde el principio de temporada una plantilla de 23 jugadores. Contamos también con dos chicos del filial, como Iker y Mario, y buscaremos el mejor once para ganar ese partido», explicó.

El técnico no escondió que el Recreativo elevará la exigencia, pero tampoco contempla reservar esfuerzos. «Nosotros no nos vamos a regalar nada. Vamos allí a intentar ganar», afirmó. Y fue todavía más contundente sobre las posibilidades de su equipo: "Creo sinceramente que, jueguen los que jueguen, estamos preparados para poder ganar al Recreativo".

La celebración por el triunfo ante la Cultural fue, por tanto, breve. Cobos ni siquiera quiso interrumpir a sus futbolistas después del encuentro. "Estaban pegando voces, celebrando, con los altavoces puestos y bailando por allí. No les he dicho nada», contó. El mensaje llegará después: «Hablaremos un poquito del partido y a pensar ya en el Recreativo".