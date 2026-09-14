Rai lamenta el cruel final del Coria en Lugo: "En esta categoría te penalizan los detalles"

Rai Rosa se marchó del Anxo Carro con la lógica decepción por la derrota del Coria ante el Lugo (1-0), decidida en el minuto 95, pero también satisfecho por la respuesta de su equipo después del descanso. El entrenador cauriense reconoció las dificultades sufridas durante la primera mitad y destacó la personalidad mostrada posteriormente por un conjunto que llegó a disponer de ocasiones para adelantarse.

"Creo que ha sido un tiempo para cada equipo", resumió Rosa. El Coria sufrió especialmente durante los primeros 45 minutos por la facilidad con la que el Lugo conseguía superar su presión y avanzar hacia campo contrario. "No hemos ajustado bien los saltos a la presión, progresaban fácil y nos generaban situaciones de área", explicó.

El principal problema estuvo, a juicio del técnico, en lo que sucedía después de recuperar el balón. "Tras robo hemos tenido muchas pérdidas, no éramos capaces de tener secuencias de pases más largas", señaló. Una cuestión que el conjunto extremeño corrigió en el descanso y que permitió cambiar el desarrollo del encuentro.

Más personalidad con balón

"Me sorprendió que en la primera parte no tuviéramos esa personalidad y es lo que les he exigido en el descanso", reconoció Rai. La consigna fue clara: asegurar el primer pase después de recuperar, conservar más tiempo la pelota y obligar al rival a desplazarse.

El cambio funcionó. "A partir de ahí hemos ido creciendo y nos hemos encontrado muy cómodos durante la segunda parte", explicó el entrenador, que consideró que el Coria llegó incluso a tener el encuentro de su lado. «Hemos tenido situaciones para ganar el partido cuando parecía que estaba más de nuestro lado que del suyo», lamentó.

Sin embargo, cuando el empate parecía definitivo, un saque largo del portero lucense acabó desembocando en la acción que decidió el choque. Una jugada que, además, el Coria conocía y había trabajado durante la semana.

"Es una jugada que está trabajada, que está vista, un golpeo largo de su portero en un saque de puerta y, al final, en esta categoría te penalizan esos detalles", afirmó Rosa. El técnico fue claro sobre el error: "No te pueden hacer eso. No hay excusa".

Orgulloso de la respuesta

Pese al desenlace, Rai Rosa quiso poner en valor el comportamiento del recién ascendido en uno de los campos más exigentes de la categoría. "Estoy orgulloso de todos mis jugadores. El equipo se está adaptando muy bien a lo que requiere cada momento del partido", afirmó.

El entrenador destacó además las posibilidades futbolísticas de su plantilla. "Tenemos muy buenos futbolistas, buenos peloteros, que se asocian muy bien. Progresamos muy bien por dentro y por fuera y tenemos muchísimas variantes".

El margen de mejora, insistió, está precisamente en evitar los errores puntuales que están costando puntos. "Esos detalles son los que tenemos que pulir y mejorar", señaló.

Rosa reivindicó también la ambición con la que el Coria afrontó el encuentro. "Hay que estar orgullosos de venir al Anxo Carro, jugar de tú a tú, ser valientes y atrevidos. Esa es nuestra idea: competir todos los partidos, ser descarados y, cuando haya momentos de sufrimiento, estar preparados".

La crueldad del minuto 95

El planteamiento del Coria buscaba mantener abierto el encuentro hasta el tramo final. «Queríamos llegar a la segunda parte vivos y llevar el partido a hacerlo largo», explicó el técnico. El plan funcionó hasta prácticamente la última acción.

"Estábamos muy cómodos en el terreno de juego, hemos tenido situaciones para meterla y, al final, en el minuto 95, de la forma más cruel, te quedas sin nada", resumió.

Rosa asumió el resultado como parte del proceso de crecimiento de un equipo recién ascendido. "Esto es fútbol y es aprendizaje continuo", señaló antes de poner ya el foco en el siguiente compromiso frente al Avilés.

El Avilés, siguiente reto

El técnico quiso cerrar filas en torno a la identidad que pretende consolidar en su equipo. "Somos muy humildes, pero tenemos una idea muy clara. Vamos a competir en todos los partidos, sea el rival que sea y sea el campo que sea", aseguró.

Rosa insistió en que el Coria debe mantener esa personalidad en escenarios de máxima exigencia. "Somos un equipo muy humilde, recién ascendido, que viene aquí al Anxo Carro con personalidad. Les pido que disfruten, que compitan y que tengan personalidad porque son chavales muy jóvenes y, si quieren ser futbolistas, estos campos son donde tienen que disfrutar".