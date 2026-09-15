El Cacereño vuelve a Huelva con la Copa del Rey de fondo

Hay campos que guardan recuerdos difíciles de borrar y el Nuevo Colombino es uno de ellos para el Cacereño. Allí regresa este miércoles (20.30) el conjunto de Julio Cobos, algo más de tres años después de uno de los días más amargos de su historia más reciente. Esta vez no habrá un ascenso en juego, pero sí otro premio suficientemente atractivo: seguir avanzando en la Copa Federación y colocarse a una sola eliminatoria de jugar la Copa del Rey esta temporada.

El rival vuelve a ser el Recreativo de Huelva. El escenario también es el mismo. Inevitablemente, la memoria conduce al 11 de junio de 2023, cuando ambos equipos se disputaron en el Nuevo Colombino una plaza en Primera Federación. Después del 0-0 de la ida en el Príncipe Felipe, el Cacereño firmó en Huelva una actuación que dejó la sensación de haber merecido mucho más. Samu Manchón adelantó muy pronto a los verdes y el Recreativo empató en la segunda parte. El 1-1 se mantuvo también durante la prórroga y el ascenso terminó en manos del conjunto onubense por su mejor clasificación en la fase regular.

Golpe duro

Fue un golpe especialmente duro por cómo se produjo, aunque los cerca de 2.000 aficionados que viajaron expresaron el orgullo del escudo y de su comportamiento. El Cacereño jugó uno de sus mejores partidos de aquella temporada ante un Nuevo Colombino abarrotado, pero volvió a Cáceres sin el premio. En el banquillo estaba Julio Cobos. También estará este miércoles, aunque el entrenador evita alimentar cualquier sentimiento de revancha.

Montaje gráfico de las páginas de El Periódico Extremadura sobre aquel partido de 2023. / E. P. E.

«Tenemos un viaje a un campo que ya conocemos, de otra categoría, ante un buen rival y vamos a hacer todo lo posible por continuar», aseguró este martes el técnico cacereño, que insiste en el propósito con el que su equipo inició esta Copa Federación. «Como dije desde el principio, nuestro objetivo era intentar ir avanzando y, por supuesto, tenemos ganas de seguir haciéndolo».

El nivel de exigencia aumenta considerablemente para este partido, que se podrá ver a través del canal de Youtube del Recreativo de Huelva.. El Cacereño dejó atrás en la anterior ronda al San Pedro, pero ahora tendrá enfrente a un Recreativo que, pese a competir actualmente en Segunda Federación, está construido con aspiraciones de regresar a la categoría en la que está ahora su rival.

Cobos no se fía un ápice de la diferencia de categoría. «Es un equipo confeccionado para subir, allí no cabe otra. Tiene una ciudad de otra categoría, un estadio de otra categoría y una afición de otra categoría, pero por circunstancias está en Segunda Federación», analiza el de Valdehornillos.

El entrenador verde destaca además las armas de los onubenses: «Tienen muy buenos jugadores, desequilibrantes, con velocidad, que buscan la portería contraria y con gente con experiencia no solo en esa categoría, sino en categorías superiores», concreta.

Rival al alza

El Recre llega además reforzado por sus últimos resultados. En la Copa Federación superó al Motril por 0-2 y el pasado fin de semana consiguió su primera victoria liguera ante el Puente Genil (2-1). El CPC, por su parte, aterriza en Huelva en un momento de confianza absoluta (7 puntos de 9 posibles) tras ganar a la Cultural Leonesa y mantener su condición de invicto en Primera Federación.

La Copa llega, eso sí, en mitad de un calendario especialmente cargado. El de Huelva será el cuarto partido del Cacereño en apenas once días, una acumulación de esfuerzos que obligará a Cobos a gestionar minutos y que abre la puerta a futbolistas con menos protagonismo hasta el momento.

«Es bueno porque hay jugadores que a lo mejor han disfrutado de menos minutos, pueden jugar y tienen la oportunidad de sumar. Eso también es bueno para nosotros», explica el técnico. La prioridad es evitar que la acumulación de encuentros termine pasando factura con de lesiones. «Estamos midiendo mucho las cargas. Una vez que terminan los partidos hacemos más entrenamientos de recuperación que otra cosa e intentamos preparar las cuatro cositas que puedes trabajar entre partido y partido», señala Cobos.