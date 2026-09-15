El Extremadura-Cultural baja de temperatura

El partido del Extremadura y la Cultural Leonesa se jugará finalmente el domingo a las 16.00 horas en el estadio Francisco de la Hera, misma día y misma hora que había contemplado para ello la Federación Española de Fútbol.

Pese al comunicado emitido por la Federación de Peñas de la Cultural Leonesa quejándose del horario fijado para el partido y dando a entender que el Extremadura no accedía a un cambio oficial del horario, lo cierto es que desde el club azulgrana no han tenido ningún cambio oficial del horario, aunque la lógica impera que el partido se hubiera pospuesto a unas horas más tarde del domingo. Desde el Extremadura no han realizado declaraciones al respecto, pero bien es sabido que jugar el partido en lunes, o cualquier día de diario, penaliza a la afición azulgrana, que además mucha se desplaza de poblaciones de toda la provincia para ver el partido en el estadio Francisco de la Hera.

No obstante, la noticia positiva es que el calor da una ligera tregua. Al menos el calor extremo. Las previsiones meteorológicas han descendido hasta los 32 grados la temperatura para este domingo a la hora del partido, unos cuatro grados menos que figuraba hace unos días. Sin duda, un pequeño alivio que se notará sobre el césped y en la grada.

Reinvención

Más allá del calor y el horario del encuentro, el Extremadura tendrá que reconstruir su centro del campo para recibir este domingo a la Cultural Leonesa. La lesión de Luis Nicolás, que podría mantenerle entre tres y cuatro semanas alejado de los terrenos de juego, supone un nuevo contratiempo para David Rocha en una zona que ya arrastra las bajas de Gio Zarfino. Tampoco parece que Carlos Cordero pueda llegar a la cita de este domingo. Tres ausencias importantes que obligarán al técnico azulgrana a mover piezas para este encuentro.

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La buena noticia para Rocha es que dispone de una plantilla construida con diferentes perfiles y alternativas tácticas. Luka Lecic puede aparecer como pivote, una posición en la que ya ha ofrecido soluciones, pero tampoco sería extraño que el Extremadura apostase por reforzar la zona central con un doble pivote. Esta última posibilidad podría modificar también el dibujo ofensivo y abrir la puerta a Kike Márquez en una posición más adelantada, por detrás de Rodrigo Escudero, buscando conectar el centro del campo con el delantero. Variantes diferentes para solucionar un mismo problema, aunque difícilmente cambiará la esencia del equipo: en casa se espera nuevamente un Extremadura de presión, verticalidad y ritmo alto, ese fútbol de «rock and roll» que pretende imponer en el Francisco de la Hera.