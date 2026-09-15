Un manual de 342 páginas contra el «esto siempre se ha hecho así»

342 páginas. Ni Carlos Maya pensaba llegar tan lejos cuando empezó a escribir. Nacido en Cáceres el 27 de enero de 2005, este joven de 21 años conoce el deporte base después de 15 años jugando al baloncesto y ahora como entrenador, con formación en Derecho, que espera acabar este curso. El resultado es una iniciativa muy probablemente pionera en Extremadura, al menos con semejante nivel de desarrollo y detalle, para proteger a los menores.

Lo que iba a ser el protocolo de protección de Sportmaking terminó convertido en un documento que pretende poner normas allí donde durante años el deporte base se ha regido por una frase tan sencilla como peligrosa: «Esto siempre se ha hecho así».

La idea nació por casualidad. Maya estaba leyendo leyes y sentencias cuando se encontró con la Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (LOPIVI) y descubrió la figura del delegado de protección en las entidades que trabajan con menores. Se lo propuso al presidente del club Sportmaking, Mario Madejón, y recibió vía libre.

Antes de escribir buscó referencias. Encontró protocolos de federaciones y clubes, pero muchos eran documentos más breves. Le parecieron insuficientes para reflejar todo lo que ocurre alrededor de un niño que practica deporte. «Los vestuarios, los viajes, la residencia, la competición, las redes... Hay muchísimas cosas que pueden traer problemas», explica.

Más que los casos extremos

El protocolo no está pensado únicamente para episodios de violencia sexual, homofobia, racismo o cualquier otra discriminación grave. Maya pone el foco también en comportamientos cotidianos que tradicionalmente se han normalizado.

Carlos Maya. / CD SPORTMAKING

Pone un ejemplo sencillo. Un jugador discute con su entrenador y después siente que queda señalado durante toda la temporada. Para un adulto quizá sea una cuestión menor; para un niño puede significar dejar de disfrutar de una actividad a la que acude para pasarlo bien. «Si ese niño lo está pasando mal haciendo deporte, eso es un problema», resume.

Sportmaking habilitará un formulario para comunicar situaciones de manera anónima, además de la posibilidad de contactar con Maya. Si el propio delegado estuviera implicado en un caso, otro órgano interno aprobado por la junta directiva se encargará de intervenir. El club organizará sesiones de formación y explicará el sistema a jugadores y familias.

«Eso es una tontería»

Hay un concepto al que Maya concede especial importancia: la victimización secundaria. Puede producirse cuando un menor cuenta algo que le está haciendo sufrir y el adulto responde quitándole importancia. «Si viene un chico a decirme que ha tenido un problema y yo le digo ‘nada, eso es una tontería’, estoy invalidando realmente su problema», explica.

Eso no significa convertir el deporte en un espacio sin exigencia. Maya distingue entre competir y humillar. «No es lo mismo decir ‘baja el culo, defiende, aprieta’ que ‘eres malísimo, no vales para esto’». El primero forma parte de la exigencia deportiva; el segundo cruza otra frontera.

La conversación conduce inevitablemente hasta la «generación de cristal». Maya no comparte el diagnóstico. Cree que las generaciones anteriores aprendieron a «tragar con todo» y terminaron viendo determinadas conductas como normales. Los jóvenes, sostiene, tienen ahora más libertad para decir «esto me molesta».

Foto de familia de los componentes del Club Sportmaking de una temporada anterior. / Cedida

Tampoco acepta que el debate se reduzca a la etiqueta de lo woke. «Me parece una visión muy simplista. Estamos hablando de deporte, de niños, de discriminación», señala. Para Maya, la cuestión es más elemental: «Hay un problema, se intenta solucionar y punto».

El proyecto nace también de lo que él mismo ha visto durante estos años. Sin entrar en casos concretos, reconoce que ha conocido a menores que no estaban bien y no sabían cómo expresarlo, o cuya situación no llegó más arriba porque alguien decidió no trasladarla.

«He visto muchísimas cosas, otras las he vivido. Son problemas que se miran siempre para otro lado», afirma. Por eso acepta una definición sencilla para las 342 páginas: un manual contra la mala costumbre.

Maya cree además que la existencia de la figura puede tener un efecto disuasorio. Que jugadores, entrenadores y familias sepan que existe un mecanismo para intervenir puede frenar determinadas conductas.

Dentro de un año, el éxito no tendrá por qué consistir en que nadie haya utilizado el protocolo. Preferiría comprobar que, si han surgido problemas, los menores se han atrevido a contarlos y el club ha sabido resolverlos. La primera batalla será romper esa «pared invisible» que todavía hace que un niño se pregunte: «¿Cómo voy a contar esto?».