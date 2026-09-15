El rocódromo Alberto Ginés de Cáceres: 2'6 millones para subir el nivel

Costó más de 2,6 millones de euros y cuando abrió sus puertas, en febrero de 2025, lo hizo con la ambición de convertir a Cáceres en una referencia de la escalada nacional. Apenas año y medio después, el rocódromo Alberto Ginés empieza a dar pasos por ahí. Ya no son únicamente las competiciones las que llevan hasta la ciudad a deportistas de otros puntos de España. Ahora también son las propias selecciones las que eligen la instalación cacereña para entrenarse y preparar sus grandes citas.

La última ha sido Andalucía. Una expedición formada por 30 deportistas, técnicos y guías pertenecientes a sus selecciones de bloque, dificultad, velocidad y paraescalada se desplazó hasta el Centro Nacional de Tecnificación Deportiva de Cáceres para trabajar durante dos jornadas en el rocódromo.

Una selección de promesas de Andalucía, en el rocódromo. / Federación Andaluza de Escalada

La concentración tenía además un objetivo muy concreto. Los andaluces querían conocer y probar los mismos muros en los que dentro de apenas unas semanas disputarán el Supercampeonato de España, previsto del 30 de septiembre al 4 de octubre en Cáceres. Durante su estancia realizaron sesiones técnicas y simulacros.

Entre los participantes estuvo también el paraescalador Javier Aguilar Amoedo, campeón de Europa, que trabajó junto a su guía José Miguel Martín. Al frente de la concentración estuvo el seleccionador andaluz Emilio Acosta, acompañado por el equipo técnico.

El nombre

En toda esa evolución hay un nombre inevitable: Alberto Ginés. El rocódromo no nació a raíz de su oro olímpico, porque la idea de dotar a Cáceres de unas instalaciones de estas características se venía trabajando con anterioridad, pero el triunfo del cacereño en Tokio en 2021 cambió la dimensión.

Ginés tenía solo 18 años cuando se convirtió en el primer campeón olímpico de escalada de la historia, precisamente en el estreno de este deporte en unos Juegos. Su éxito disparó la visibilidad de una disciplina que hasta entonces había tenido una presencia mucho menor y convirtió al cacereño en la principal referencia de la escalada española. Ese mismo día se anunció que el futuro rocódromo de la Ciudad Deportiva llevaría su nombre.

Alberto Ginés tuvo que abandonar Cáceres siendo todavía adolescente para poder progresar deportivamente. Con 15 años se trasladó fuera de Extremadura para disponer de instalaciones y medios de entrenamiento que entonces no encontraba en su tierra.

En Catalunya

Ese recorrido personal es precisamente el que otorga ahora otro significado a lo ocurrido este pasado fin de semana. El joven que tuvo que marcharse de Cáceres para entrenar en condiciones de alto nivel acabó dando nombre a unas instalaciones a las que ahora viajan deportistas de otras comunidades autónomas para preparar sus propias competiciones.

El círculo comenzó a cerrarse el 26 de febrero de 2025, cuando Ginés, residente en Cataluña, donde entrena, estuvo presente en la inauguración oficial del rocódromo. Y su participación no se limitó al protocolo. El campeón olímpico se calzó los pies de gato y realizó una demostración de escalada junto a alumnos del Centro Nacional de Tecnificación Deportiva, estrenando deportivamente una instalación que lleva su nombre.

La Junta presentó aquel día el complejo como una de las grandes apuestas regionales por el deporte de alto rendimiento. La inversión superó los 2,6 millones y el Gobierno extremeño destacó entonces que Cáceres pasaba a disponer de uno de los dos únicos centros nacionales públicos españoles con instalaciones de este nivel.

La Copa de Prensa Ibérica

La actividad competitiva no tardó en llegar. Uno de los grandes escaparates del nuevo rocódromo se produjo los días 28 y 29 de marzo de este año, cuando Cáceres albergó la Copa de España de Escalada de Bloque y Velocidad.

La cita reunió a más de 350 deportistas, 21 extremeños, de las categorías sub-15, sub-17, sub-19 y absoluta. Pero tuvo además un componente especialmente vinculado con Extremadura: la competición fue promovida por Prensa Ibérica, grupo editorial al que pertenece El Periódico Extremadura, junto a la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada. La celebración de aquella Copapermitió someter a la instalación a uno de sus primeros grandes exámenes competitivos. Hoy sigue la particular escalada.