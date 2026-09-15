Tebas pide "repensar" la candidatura del Mundial 2030 si la final es en Marruecos

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, aseguró este martes que España debería "repensar" la candidatura del Mundial de 2030, que organizará junto con Marruecos y Portugal, si el máximo responsable de la FIFA, Gianni Infantino, es reelegido en el cargo y el organismo rector del fútbol decide que el país magrebí albergue la final del campeonato.

"Por lo menos hay que repensar la situación nuestra con el Mundial. Yo tengo claro, no sé si salirse o no, pero repensar todo lo que estamos haciendo en el Mundial, sí", sentenció Tebas en declaraciones a los medios tras su intervención en la primera jornada del World Football Summit (WFS) que se celebra en La Nave en Madrid. Tebas barruntó que si Infantino es reelegido para un nuevo mandato al frente del organismo rector de fútbol, del que es presidente desde 2016, "las posibilidades de que España tenga esa final son ínfimas".

Para el presidente de la patronal de clubes de Primera y Segunda División, Infantino "no es creíble" y para el fútbol "sería una vergüenza que continuase" al frente de la FIFA tras la elección prevista el próximo mes de marzo. "¿Es creíble una persona que llama para que le quiten una tarjeta roja y la quitan, en un Mundial jugándose lo que se juegan las selecciones? Es que no es creíble, pero es que ya lo viene haciendo con muchas cuestiones. Entonces, no es creíble", argumentó Tebas, para quien la propuesta de Infantino e intentar privatizar parte de los derechos comerciales del Mundial es "lo que menos" le ha preocupado. Para el presidente de LaLiga, el que Infantino pudiera continuar en su cargo respondería a que hay "un sistema clientelar que hace que muchas federaciones necesitan el dinero y dependen del de la FIFA.

Sobre las opciones de que pueda prosperar una candidatura alternativa al dirigente italosuizo, Tebas señaló: "Habrá que verlo. Todavía queda tiempo. El 18 de noviembre hay que tener algún candidato para que se presente. No estoy metido en este charco. Mes mal. Si visualizase alguno, le quitaría votos que yo le dijese".

Tebas abordó también la controversia surgida por la decisión de Ez Abde, jugador marroquí nacionalidad español del Betis, de lucir una camiseta de apoyo al pueblo de Ceuta junto con sus compañeros de equipo, el lunes, en el partido ante el Villarreal. "Es un daño colateral de lo que está ocurriendo con la invasión en Ceuta. Porque no es un problema de inmigración y con esto se ve. Es un problema de invasión porque ha sido un ataque de todos. Muchos ciudadanos marroquíes que reclaman que Ceuta no es española. Es un daño colateral de todo lo que está ocurriendo", sostuvo el presidente de LaLiga.