Partido Bayer 04 Leverkusen - Atlético de Madrid en directo

¡¡¡¡OBLAK VUELVE A QUEDARSE FUERA DEL ONCE!!!! Simeone no puede contar por segundo partido consecutivo con el guardameta esloveno, que ni siquiera está en el banquillo. Sin Giménez ni Savic, ambos lesionados, Felipe y Mario Hermoso acompañan a Witsel en la defensa de tres centrales, ocupándose Reinildo del carril izquierdo. Regresan Marcos Llorente y Saúl Ñíguez, fortificando el centro del campo con Koke. No mueve el 'Cholo' nada arriba, con la pareja entre Joao Félix y Morata.