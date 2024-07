Portugal - Francia en directo

Los jugadores de Francia no han marcado ni un solo gol en jugada en sus últimos cinco partidos, y sus tres goles en la Eurocopa 2024 hasta ahora han sido dos en propia puerta y un penalti transformado por Kylian Mbappé. Desde una racha de cinco partidos internacionales entre marzo y septiembre de 2013, Francia no había visto a sus jugadores no marcar en jugada en tantos encuentros.